علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر دلایل قطع همکاری سعید معروف با تیم والیبال گیتی‏پسند را تشریح کرد و اظهارداشت: بیست روز پس از ثبت قرارداد یک ساله معروف و آغاز تمرینات این بازیکن در تیم والیبال گیتی‎پسند، هیئت رئیسه فدراسیون مصوب کرد که باید با بازیکنان زیر 28 سال قرارداد دو ساله منعقد شود. تغییر قرارداد معروف منوط به مشخص شدن رقم قرارداد بود که در مورد آن با وی به توافق نرسیدیم.

وی با بیان اینکه مذاکره با معروف طی دو مرحله انجام شد، خاطرنشان کرد: بعد از اینکه قرار شد قرارداد معروف دو ساله شود، پیشنهاد دادیم که این قراردادش با 25 درصد افزایش نسبت به قرارداد یک ساله‏ای که بسته بود، منعقد شود اما او خواستار بررسی این پیشنهاد شد. این بازیکن در مرحله دوم مذاکرات پیشنهاد دیگری داشت. معروف پیشنهاد داد که قراردادش با حدود 5 درصد افزایش و حتی کمی بیشتر منعقد شود.

مدیرعامل باشگاه گیتی‌پسند ادامه داد: انعقاد قراردادی با این درصد افزایش برای ما امکان پذیر نبود و به معروف هم اعلام کردیم که رقم قراردادش باید کم شود اما این بازیکن با این موضوع موافقت نکرد و به خواست خودش از تیم گیتی‌پسند جدا شد.

طاهری تصریح کرد: در هر صورت قرار نیست به جز معروف بازیکن دیگری از تیم والیبال گیتی‌پسند جدا شود همان طور که پیش از این چنین اتفاقی نیفتاده بود اما بنا به صلاحدید اعضای کادر فنی و در صورت نیاز گزینه‌های جدید به تیم اضافه خواهند شد.

وی در مورد جایگزین معروف در تیم والیبال گیتی‎پسند و اینکه گفته می‎شود مذاکراتی با امیر حسینی انجام شده است، یادآور شد: انحلال پیکان قطعی نشده که با بازیکنان این تیم وارد مذاکره شویم. نه با امیر حسینی و نه با هیچ گزینه داخلی دیگری در پست پاسور مذاکره نکرده‎ایم. قصد داریم یک پاسور خارجی به خدمت بگیریم و در این زمینه مذاکراتی انجام شده است.

مدیرعامل باشگاه گیتی‎پسند همچنین با انتقاد از صحبت‎های مطرح شده در مورد این باشگاه گفت: بودجه ما به حدی است که می‌توانستیم به راحتی امتیاز راه آهن را بخریم و در لیگ برتر فوتبال شرکت کنیم با این حال تیمداری در فوتبال را از لیگ دسته دوم آغاز کردیم و در والیبال هم به اندازه خودش سرمایه گذاری کردیم.

طاهری تاکید کرد: اما در دیگر باشگاه‎ها آقایان نمی‎توانند تیم‏های خود را مدیریت کنند. آنها برای پرداختن به فوتبال بودجه دیگر تیم‎های خود را به طور چشمگیر کاهش می‎دهند و حتی اقدام به انحلال می‎کنند آنوقت تیم‏های خصوصی را متهم می‎کنند که گیتی‌پسند یکی از آنهاست.

وی خاطرنشان کرد: در همین برنامه گذشته ورزش و مردم، مدیرعامل باشگاه پیکان به عنوان مهمان و در توضیح علل انحلال تیم والیبال این باشگاه خیلی راحت گیتی‎پسند را متهم کرد اما یک تماس هم با ما گرفته نشد تا موقعیت دفاع از خود را داشته باشیم.

مدیرعامل باشگاه گیتی‎پسند اصفهان تاکید کرد: حاضرم با سند و مدرک ثابت کنم که بودجه هزینه شده در تیم گیتی پسند کمتر از دیگر تیم‎های مدعی بوده است البته اگر آن تیم‏ها هم اسناد خود را رو کنند.