علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر دلایل قطع همکاری سعید معروف با تیم والیبال گیتیپسند را تشریح کرد و اظهارداشت: بیست روز پس از ثبت قرارداد یک ساله معروف و آغاز تمرینات این بازیکن در تیم والیبال گیتیپسند، هیئت رئیسه فدراسیون مصوب کرد که باید با بازیکنان زیر 28 سال قرارداد دو ساله منعقد شود. تغییر قرارداد معروف منوط به مشخص شدن رقم قرارداد بود که در مورد آن با وی به توافق نرسیدیم.
وی با بیان اینکه مذاکره با معروف طی دو مرحله انجام شد، خاطرنشان کرد: بعد از اینکه قرار شد قرارداد معروف دو ساله شود، پیشنهاد دادیم که این قراردادش با 25 درصد افزایش نسبت به قرارداد یک سالهای که بسته بود، منعقد شود اما او خواستار بررسی این پیشنهاد شد. این بازیکن در مرحله دوم مذاکرات پیشنهاد دیگری داشت. معروف پیشنهاد داد که قراردادش با حدود 5 درصد افزایش و حتی کمی بیشتر منعقد شود.
مدیرعامل باشگاه گیتیپسند ادامه داد: انعقاد قراردادی با این درصد افزایش برای ما امکان پذیر نبود و به معروف هم اعلام کردیم که رقم قراردادش باید کم شود اما این بازیکن با این موضوع موافقت نکرد و به خواست خودش از تیم گیتیپسند جدا شد.
طاهری تصریح کرد: در هر صورت قرار نیست به جز معروف بازیکن دیگری از تیم والیبال گیتیپسند جدا شود همان طور که پیش از این چنین اتفاقی نیفتاده بود اما بنا به صلاحدید اعضای کادر فنی و در صورت نیاز گزینههای جدید به تیم اضافه خواهند شد.
وی در مورد جایگزین معروف در تیم والیبال گیتیپسند و اینکه گفته میشود مذاکراتی با امیر حسینی انجام شده است، یادآور شد: انحلال پیکان قطعی نشده که با بازیکنان این تیم وارد مذاکره شویم. نه با امیر حسینی و نه با هیچ گزینه داخلی دیگری در پست پاسور مذاکره نکردهایم. قصد داریم یک پاسور خارجی به خدمت بگیریم و در این زمینه مذاکراتی انجام شده است.
مدیرعامل باشگاه گیتیپسند همچنین با انتقاد از صحبتهای مطرح شده در مورد این باشگاه گفت: بودجه ما به حدی است که میتوانستیم به راحتی امتیاز راه آهن را بخریم و در لیگ برتر فوتبال شرکت کنیم با این حال تیمداری در فوتبال را از لیگ دسته دوم آغاز کردیم و در والیبال هم به اندازه خودش سرمایه گذاری کردیم.
طاهری تاکید کرد: اما در دیگر باشگاهها آقایان نمیتوانند تیمهای خود را مدیریت کنند. آنها برای پرداختن به فوتبال بودجه دیگر تیمهای خود را به طور چشمگیر کاهش میدهند و حتی اقدام به انحلال میکنند آنوقت تیمهای خصوصی را متهم میکنند که گیتیپسند یکی از آنهاست.
وی خاطرنشان کرد: در همین برنامه گذشته ورزش و مردم، مدیرعامل باشگاه پیکان به عنوان مهمان و در توضیح علل انحلال تیم والیبال این باشگاه خیلی راحت گیتیپسند را متهم کرد اما یک تماس هم با ما گرفته نشد تا موقعیت دفاع از خود را داشته باشیم.
مدیرعامل باشگاه گیتیپسند اصفهان تاکید کرد: حاضرم با سند و مدرک ثابت کنم که بودجه هزینه شده در تیم گیتی پسند کمتر از دیگر تیمهای مدعی بوده است البته اگر آن تیمها هم اسناد خود را رو کنند.
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