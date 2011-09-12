به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گنجی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی آموزش عالی در این شهرستان اظهار داشت: این دانشکده در چهار رشته تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، آبیاری و ماشین آلات کشاورزی دانشجو پذیرش خواهد کرد.

وی افزود: علاوه بر این با تصویب شورای مرکزی آموزشکده کشاورزی شهرستان مغان نیز با ایجاد چهار رشته به دانشکده ارتقا یافته و به زودی رشته های باغبانی و جنگلداری به رشته های موجود این دانشکده اضافه می شود.

به گفته رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در یک سال اخیر تعداد 18 رشته تحصیلی از جمله دکترای ریاضی، شیمی آلی و تربیت بدنی و هفت رشته کارشناسی ارشد و هشت رشته جدید کارشناسی به رشته های موجود دانشگاه محقق اردبیلی اضافه شده است.

وی با اشاره به ایجاد 125 رشته تحصیلی در این دانشگاه اضافه کرد: دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه مادر استان اردبیل هم اکنون هفت هزار و و 400 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.

گنجی همچنین به پروژه های عمرانی این دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر طرح توسعه دانشگاه محقق اردبیلی در دست اقدام بوده و علاوه بر این احداث اجرایی ساختمان دانشکده، خوابگاه دانشجویی، کتابخانه و... نیز پیگیری می شود.

