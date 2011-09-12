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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

از بهمن ماه امسال/

دانشکده کشاورزی مشگین‌شهر دانشجو پذیرش می کند

دانشکده کشاورزی مشگین‌شهر دانشجو پذیرش می کند

مشگین شهر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دانشکده تازه تاسیس کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مشگین شهر برای اولین بار از بهمن ماه امسال دانشجو پذیرش خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گنجی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی آموزش عالی در این شهرستان اظهار داشت: این دانشکده در چهار رشته تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، آبیاری و ماشین آلات کشاورزی دانشجو پذیرش خواهد کرد.

وی افزود: علاوه بر این با تصویب شورای مرکزی آموزشکده کشاورزی شهرستان مغان نیز با ایجاد چهار رشته به دانشکده ارتقا یافته و به زودی رشته های باغبانی و جنگلداری به رشته های موجود این دانشکده اضافه می شود.
 
به گفته رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در یک سال اخیر تعداد 18 رشته تحصیلی از جمله دکترای ریاضی، شیمی آلی و تربیت بدنی و هفت رشته کارشناسی ارشد و هشت رشته جدید کارشناسی به رشته های موجود دانشگاه محقق اردبیلی اضافه شده است.
 
وی با اشاره به ایجاد 125 رشته تحصیلی در این دانشگاه اضافه کرد: دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه مادر استان اردبیل هم اکنون هفت هزار و و 400 دانشجو در مقاطع  مختلف تحصیلی دارد.
 
گنجی همچنین به پروژه های عمرانی این دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر طرح توسعه دانشگاه محقق اردبیلی در دست اقدام بوده و علاوه بر این احداث اجرایی ساختمان دانشکده، خوابگاه دانشجویی، کتابخانه و... نیز پیگیری می شود.
 
کد مطلب 1406065

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