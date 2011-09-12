دبیرستان ها و هنرستان های تک شیفتی پنجشنبه ها تعطیل می شوند

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در قالب مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش که به تمامی ادارات کل سراسر کشور تحت عنوان ساماندهی زمان آموزش اعلام شد، به مدیران هنرستان ها و دبیرستان ها در قالب این بخشنامه توصیه شده است، برنامه درسی مدارس یک نوبته یعنی مدارسی که فقط در نوبت صبح اداره می شوند در پنج روز اول هفته تکمیل کنند.

وی اظهارداشت: این اختیار به مدیران مدارس داده شده با شورای دانش آموزی، دبیران وانجمن اولیا و مربیان در مدارس تدبیر کنند در صورتی که مدرسه صلاح دانست، این کار انجام شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدیران باید برنامه مدارس را به گونه ای هدایت کنند که در پنج نخست هفته برنامه داشته باشند، گفت: این امر مسبوق به سابقه است در سال های گذشته نیز دبیرستان ها اگر پیش دانشگاهی داشتند دو روز درهفته تعطیل بودند چون تعداد واحدهای درسی به گونه ای بوده که می توان در چهار روز ساماندهی شود.

وی افزود: در حال حاضر واحدهای درسی کم نشده است همان برنامه درسی که شاید در سنوات قبل معمولا با ساعات جبرانی یا در قالب ساعت پنجره خالی به اصطلاح اطلاق می شد برنامه تا ظهر پنجشنبه به طول می انجامید.

سحرخیز ادامه داد: اکنون مدیران مدارس می توانند بر اساس بخشنامه ای که به آنان ابلاغ شده است بدون بحث های جبرانی ساعات پنجره خالی را ساماندهای کنند اگر مدرسه یک نوبته باشد تا ظهر چهارشنبه برنامه داشته باشند، روزانه هشت ساعت هنرآموزان و هنرجویان در هنرستان ها خواهند بود.

وی افزود: امسال با توجه به برنامه ای که در قالب ساماندهی زمان آموزش آمده است به نظر می رسد حداکثر 40 ساعت را بتوانند در پنج روز اول هفته پر کنند و همینطور برنامه درسی هنرستان ها از شنبه تا چهارشنبه باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش یادآورشد: مدارس غیر دولتی یا خاص می توانند فعالیت های فوق برنامه را در مدرسه مثل گذشته داشته باشند.