به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاجزمان دبیر پنجمین دوره جایزه «هنر و ادبیات گمانهزن» اسامی داوران بخش مسابقه داستاننویسی پنجمین دوره این جایزه را به شرح زیر اعلام کرد: ویدا اسلامیه، شهرام اقبالزاده، مهدی بنواری، علی اصغر بهرامی، احسان رضایی، امیر سپهرام، حمیدرضا صدر، رضا علیزاده، پیمان قاسمخانی و مهدی یزدانی خرم.
همچنین بنا بر اعلام دبیرخانه پنجمین دوره جایزه «هنر و ادبیات گمانهزن» از میان 145 داستان ارسال شده به دبیرخانه مسابقه در نهایت 14 داستان به مرحله نهایی بخش مسابقه داستاننویسی راه یافتند که به ترتیب الفبایی عبارتند از:
آزادی دیو دربند (مجید دهقان)، آسمان، از پشت شیشه شکسته پر از لک (رقیه امینی)، ابدیت (حبیبالله کلانتری)، پارهپاره وجودم (بهزاد قدیمی)، پروژه «صدف ۲» (ایرج فاضل بخششی)، توهم (کبری التج)، جادوگر طبقه هشتم (حدیث لرزغلامی)، جارودستی (شیرین سادات صفوی)، دفتر ملاتنه (کاتارینا ورزی)، رادیو واقعیت (رضا پوردیان)، شهبانوی دود (سینا فرخی)، صبحانه خیال (محمدرضا شمس)، عهد اژدهایان (کاتارینا ورزی) و گرفتن یک موش (کاتارینا ورزی).
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