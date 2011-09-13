هویت اسلامی مشهد در نقاشی های دیواری نشان داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خلیلی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در مشهد وجود بارگاه امام رضا(ع)، مشاهیر بزرگ و مکان‌های مهم می‌تواند عنوان‌های خوبی برای خلق آثار در این زمینه باشد.

وی افزود: بر این اساس در طراحی نقاشی دیواری برای مشهد باید این مسایل فرهنگی و حتی بافتهای جغرافیایی را لحاظ کرد تا هویت خود را داشته باشد و با این وحدت، فرهنگ این شهر به همه شناسانده شود.

وی در خصوص ضرورت ایجاد نقاشی دیواری اظهار داشت: فضایی که کار در آن ارائه می‌شود اهمیت دارد و آن فضا باید براساس نیازهای روحی افراد، با شکل، رنگ و بافتی تزیین شود که به آرامش روحی افراد کمک کند.

وی اظهار داشت: نقاشی دیواری رسانه است، رسانه‌ای که مخاطبان آن مردمی هستند که در شهر رفت و آمد می‌کنند به همین جهت می‌تواند تاثیر فراوانی به لحاظ بصری، روحی و روانی بر آنها گذاشته و پیام‌های موضوعی را به آنها منتقل کند.

خلیلی با اشاره به اهمیت ماندگاری آثار ادامه داد: آثار گرافیکی در فضایی کار می‌شود که در معرض هر گونه آسیب طبیعی و تخریبی اعم از مکانیکی و جوی است از این رو باید مواردی را برای اجرای این آثار استفاده کرد که ماندگاری داشته باشد.

عضو شورای گزینش نقاشی دیواری شهرداری مشهد افزود: از عمده‌ترین نکاتی که باید در نقاشی دیواری به آن توجه کرد این است که نباید نقاشی دیواریها شعاری شود، زیرا شعار تاریخ مصرف دارد و زمانی که تاریخ مصرف آن تمام شود، هزینه‌هایی که برای آن انجام شده نیز بی‌فایده بوده است به همین دلیل نقاشی دیواری باید با هر گرایش فکری بتواند با مردم ارتباط برقرار کند طوری که هر فرد تفکر خود را از آن نقاشی برداشت کند.