250 هزار لیتر سوخت از کارت بنزین وسایل نقلیه عمومی یزد قاچاق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیمحمد حسینی بعد از ظهر دوشنبه در نشستی خبری با بیان اینکه بخشی از فرآورده‌ های قاچاق از طریق رانندگان آژانس، تاکسی ‌های درون و برون‌ شهری و ... به خارج از کشور صادر شده است، اظهار داشت: در سال گذشته 103 پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شد.

وی افزود: 21 مورد از این پرونده ها مربوط به تاکسی ‌های درون‌ شهری، 18 مورد تاکسی‌ های برون ‌شهری، 12 مورد آموزشگاه ‌های رانندگی و 89 مورد آژانس‌ های مسافربری بوده است.

حسینی عنوان کرد: از مجموع کارتهای بنزین متخلفان این پرونده ‌ها، 252 هزار و 699 لیتر بنزین تخلیه و به شهرهای مرزی ارسال شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد در بخش دیگری از این نشست اظهار داشت: بیشترین کالای قاچاق در سال گذشته شامل پوشاک، کفش، تجهیزات دریافت از ماهواره، برنج، پارچه، مشروبات الکلی و ... بوده است.

حسینی میزان جرائم در نظر گرفته شده برای متخلفان حمل کالاهای قاچاق را در سال 88 را بالغ بر 10 میلیارد و 800 میلیون تومان و در سال گذشته بالغ بر 22 میلیارد و 700 میلیون تومان اعلام کرد.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین حجم قاچاق استان یزد مربوط به پوشاک و کفش است، یادآور شد: بزرگترین محموله های قاچاق استان یزد از بندرعباس وارد این استان می شود.

حسینی همچنین با اشاره به حجم بالای قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در سطح کشور و به تبع آن استان یزد اظهار داشت: کشور ما دومین وارد کننده لوازم آرایشی و بهداشتی در خاورمیانه بعد از کشور عربستان است اما متاسفانه بخش اعظمی از واردات عربستان نیز توسط حجاج ایرانی خریداری و به کشور وارد می‌ شود.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری یزد نسبت به مشکلات بهداشتی که اغلب کالاها وارداتی در این زمینه برای مصرف‌ کنندگان ایجاد می ‌کند، هشدار داد.

وی با اشاره به اینکه یزد مسیر ترانزیت کالاهای قاچاق از بندرعباس و چابهار به سمت مرکز، شمال و غرب کشور است، افزود: به همین دلیل چهار گلوگاه و ایستگاه بازرسی در ورودی‌های استان تشکیل شده که این ایستگاه‌ها سالانه مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق کشف می‌ کنند.

حسینی، ایستگاه‌ های شهید مدنی مهریز، دیهوک طبس، فراغه ابرکوه و خاتم الانبیاء خاتم را چهار گلوگاه اصلی استان یزد اعلام کرد.