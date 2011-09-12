پیشرفت کشور تنها در سایه تدابیر و رهنمودهای رهبری امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان اظهار داشت: علیرغم تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن ایران اسلامی در بهترین شرایط پیشرفت قرار دارد و بدون شک این توسعه و پیشرفت مرهون رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و با بیان اینکه کردستان یک استان فرهنگی است، افزود: نیاز است با توجه به همت مدیران در عمران و آبادانی این خطه از سرزمین اسلامی در تمام زمینه های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی این استان رشد روز به روز و چشمگیری داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: بحث مسکن یکی از اساسی ترین دغدغه های مردم است و از مسئولان انتظار می رود با پشتکار و توجه به نیاز جدی اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان به این مهم بتوانند این مشکل را تا حد قابل قبولی رفع کنند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با قدردانی از زحمات مدیر سابق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان گفت: به لطف الهی تمام مسئولان که به استان کردستان پا نهاده اند لایق و کارآمد بوده اند و بدون شک تغییر و تحولات مدیریتی نیز باعث خیر و روند خدمت رسانی بهتر به مردم را تسریع می بخشد.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: از مدیر کل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان انتظار می رود که با حسن درایت و پشتکار در جهت پیشرفت و آبادانی این استان تلاش کند.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از خدمات محمد رضا رضافرح، رضا قادری از نیروهای بومی استان کردستان به عنوان مدیر کل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان معرفی شد.