جشنواره فیلم کوتاه سیستان‌ و ‌بلوچستان آبان ماه برگزار می شود

محمد رضا زاهد شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرار بود این جشنواره 19 تا 21 شهریور ماه سال جاری برگزار شود که به علت آماده نشدن برخی از فیلم‌ها و درخواست فیلم سازان شرکت کننده، برگزاری آن به آبان ماه موکول شد.

وی گفت: اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان به عنوان سفارش دهنده فیلم، سفارش ساخت چند فیلم کوتاه را به تعدادی از پیشکسوتان عرصه‌ فیلم پیشنهاد داد تا در قالب داستانی و مستند در نخستین جشنواره فیلم کوتاه به نمایش گذاشته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: پیش از این جشنواره‌ ای برای فیلم کوتاه در سیستان و بلوچستان برگزار نشده بود.

وی همچنین از مرحوم علی شهری به عنوان یکی از فعالان و پیشکسوتان عرصه هنر استان به ویژه ساخت فیلم کوتاه در استان یاد کرد.

