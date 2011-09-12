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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

قره خانی:

"کلات" پیرامون ایجاد اشتغال در سطح استان خراسان رضوی پیشتاز است

"کلات" پیرامون ایجاد اشتغال در سطح استان خراسان رضوی پیشتاز است

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کلات از پیشتاز بودن این شهرستان در ایجاد اشتغال و اختصاص 72 درصد از سهمیه ایجاد شغل استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قره خانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان، ابراز امیدواری کرد که تا پایان شهریور ماه نه تنها سهمیه 460 نفری شغل جدید در شهرستان تکمیل شود بلکه در نیمه دوم امسال تا دو برابر سهمیه شهرستان شغل ایجاد شود.

فرماندار کلات در خصوص برنامه دولت برای ایجاد مشاغل خانگی گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی و مرتبط با اشتغال منتظر مراجعه مردم و متقاضیان این نوع اشتغال برای ثبت نام نباشند بلکه باید خودشان به سراغ مردم رفته و ضمن اقدام به ثبت نام آنها در اسرع وقت مجوزهای لازم را صادر کنند.

وی ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی را کاری ارزشی و عبادت خدای متعال دانست و افزود: ضرورت دارد تمامی مسئولان دست اندرکار در یک حرکت جهادی تلاش کنند تا اهداف برنامه دولت خدمتگزار در زمینه ایجاد اشتغال محقق و منویات مقام ولایت برای پیشرفت کشور به عنوان یک منشور مد نظر قرار گیرد.

قره خانی در ادامه جلسه به ادارات میراث فرهنگی تعاون روستائی و شهرداریهای کلات و زاوین ماموریت داد ظرف یک هفته آینده نسبت به راه اندازی پنجشنبه بازار به منظور ارائه صنایع دستی شهرستان اقدام کنند.

کد مطلب 1406102

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