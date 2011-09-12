اتوبوسهای کرج نظافت می شوند/ سرویس دهی مطلوب به دانش آموزان

مهرداد کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر آمادگی ناوگان حمل و نقل شهری کرج در تسهیل سفرهای دانش آموزی و با توجه به ابلاغیه جدید آموزش و پرورش مبنی بر ساماندهی سرویس مدارس گفت: سازمان اتوبوسرانی کرج آماده در اختیار گذاشتن تعدادی اتوبوس و میدل باس به منظور جابه جایی دانش آموزان در سال تحصیل 90-91 است.

وی تصریح کرد: در این راستا و در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، اتوبوسهای شهری کرج و حومه نظافت و بازسازی می شوند.

این مسئول با اشاره به افزایش حجم سفرهای درون شهری همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بر ارائه تمهیدات ویژه به دانش آموزان مدارس تاکید و عنوان کرد: اتوبوسرانی کرج تمهیدات لازم را برای این افزایش سفر در نظرگرفته و با تمام ظرفیت آماده خدمات رسانی به شهروندان و دانش آموزان است.



مدیر عامل اتوبوسرانی کرج و حومه اذعان داشت: با وجود مشکلات موجود و عدم حمایتهای کشوری از سازمان اتوبوسرانی، این سازمان با به کارگیری توان و ظرفیتهای موجود به نحو مناسبی خدمات ارائه می دهد.



کمبود اعتبار، عمده مشکل سازمان اتوبوسرانی است



وی کمبود بودجه را از مسائل و مشکلات سازمان اتوبوسرانی کرج خواند و با بیان اینکه رفع این مشکل نیاز به حمایت مسئولان کشوری دارد، عنوان کرد: توجه به نیازهای سازمانی در واقع توجه به رفع نیازهای به حق شهروندان به ویژه در خصوص سفرهای درون شهری با ناوگان اتوبوسرانی است.



وی وجود برخی مشکلات را ریشه در ناکافی بودن بودجه وزارت کشور به این مجموعه عنوان و تصریح کرد: خدمات حمل و نقل عمومی بدون هیچ مشکلی به لحاظ سرویس دهی مطلوب به مسافران درون شهری طی روز ارائه می شود.