ولایت فقیه ستون محکم انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله قنبری در سلسله نشست های اندیشه جوان اداره کل تبلیغات اسلامی همدان گفت: ولایت فقیه، ستون محکم انقلاب اسلامی و مصداق اصلی و بارز وحدت در جامعه است که همه باید تابع اوامر این اصل مترقی باشیم.

قنبری که پیرامون ولایت فقیه و بصیرت دینی در همدان سخن می گفت، اظهار داشت: اصل ولایت فقیه در حقیقت همان اصلی است که مورد توجه ائمه معصومین(ع) بوده و بارها در قرآن نسبت به این موضوع تأکید شده و ریشه در جریان اسلامی دارد.

وی ولایت و رهبری را یکی از اصلی ترین و حساس ترین موضوعات حیات بشری برشمرد و افزود: در هیچ حوزه ای از حیات توحید مطلبی به اندازه ولایت فقیه مورد تهاجم قرار نگرفته و هیچ حقایقی از حقایق الهی، مظلومتر از امر امامت و ولایت نیست.

قنبری همدانی اظهار داشت: اطاعت از ولی خدا یک شرف است که باید در متن زندگی مورد توجه قرار گرفته و در این میان آگاهی و بصیرت امری ضروری است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر آگاهی و بصیرت و فهم را از زندگی بشر بیرون کنیم دیگر هیچ تفاوتی بین آدمی و دیگر موجودات دیده نمی شود و بشر با واگذاری ولایت فقیه قطعا به هیچ جایی نمی رسد.

این اندیشمند و مولف در ادامه با اشاره به وجود جریان فتنه و گروه انحرافی و نگاه آنها نسبت به ولایت فقیه افزود: پیروی نکردن و جدایی از ولایت فقیه نشان از انحراف و ناآشنایی آنان با مبانی ولایت فقیه است و آنان در واقع به دنبال حکومت سکولار در کشور هستند که اقدامی بی ارزش و بیهوده را در سر می پرورانند.

استاد دانشگاه تهران یادآور شد: جریان انحرافی سعی در گرفتن موتور محرکه نظام که همان ولایت است دارند، اما آنان باید بدانند که اگر ولایت فقیه را بنا به گفته آنها در زاویه قرار دهیم باید برای همیشه بساطمان را از روی زمین برداریم.

این محقق و نویسنده در ادامه با اشاره به واژه ولایت مطلقه فقیه اظهار داشت: این واژه به معنی استبداد نیست بلکه در حقیقت وظایف و اختیارات ولایت فقیه را نشان می دهد و قطعا در یک نظام ولایی نظر ولی فقیه نفوذ دارد.

مدرس دانشگاه تهران تاکید کرد: تبعیت از ولایت فقیه باید در همگان و به وِیژه کارگزاران نظام وجود داشته باشد و مسئولان نظام باید در سایه سار ولایت فقیه حرکت کنند تا دشمن نتواند با استفاده از این حربه به اقدامات پوچ خود دست یابد.