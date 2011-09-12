فیلمبرداری "پرواز تا ستاره" در شهرستان ملایر آغاز شد

رضا اکبری راد در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان فیلمبرداری این فیلم تا قبل از مهرماه خبر داد.

این کارگردان، گویش و لهجه زیبا و قابل فهم مردم ملایر برای اکثر مردم کشور را علت انتخاب این شهرستان برای فیلمبرداری اعلام کرد.

وی گفت: داستان فیلم "پرواز تا ستاره" درباره پسر بچه ای ملایری است که قصد دارد کبوترهایش را به حرم امام رضا (ع) ببرد اما در بین راه از اتوبوس جا می ماند و حوادثی برایش رخ می دهد.

کامران پاک منش تهیه کننده، رضا خمسه نویسنده، شهرام نجاریان مدیر تصویر برداری، وحید سلطانی صدابردار و حمیدسلطانی مدیرتولید این فیلم هستند.