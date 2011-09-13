به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به بررسی موضوع خرد عملی از دوران باستان تا دوران مدرن می‌پرداز و تلاشی است تا مفاهیم مربوط به خرد عملی در دوران باستان و آنچه در دوران مدرن از آن فهم می‌شود مورد بررسی قرار گیرد.

آیا ممکن است دلایلی برای آنچه انجام می‌شود وجود داشته باشد؟ استدلال خوب برای عمل و کنش از چه اجزایی تشکیل شده است؟ اگر بر اساس خرد عملی و به گونه ای خردمندانه رفتار کنیم چه شیوه‌ای از زندگی نتیجه آن خواهد بود؟ این همایش درصدد است تا به این سؤالات پاسخ دهد.

استفن داروال استاد بازنشسته دانشگاه میشیگان و اوهایوی آمریکا و رئیس پیشین انجمن فلسفه امریکا در این همایش به بررسی موضوع اخلاق و خرد در بین مدرنها می‌پردازد.

تالبوت بروئر استاد دانشگاه ویرجینیا در این همایش به بررسی موضوع "چیستی معرفت عملی" می‌پردازد. همچنین راشل بارنی از دانشگاه تورنتو انگیزه‌های اخلاقی و خرد عملی را مورد توجه قرار خواهد داد.

آنتونی پرایس فیلسوف اخلاق معاصر و استاد دانشگاه بیرکبک لندن در این همایش به بررسی موضوع خودمحوری تفکر اخلاقی می‌پردازد.