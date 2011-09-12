آیه روز:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءکُمْ وَإِخْوَانَکُمْ أَوْلِیَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْکُفْرَ عَلَى الإِیمَانِ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ .
اى کسانى که ایمان آوردهاید اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دهند [آنان را] به دوستى مگیرید و هر کس از میان شما آنان را به دوستى گیرد آنان همان ستمکارانند .
سوره توبه، آیه 23
حدیث امروز:
حضرت امام حسن عسکری(ع):
حب الأبرار للأبرار ثواب للأبرار، و حب الفجار للأبرار فضیلة للأبرار، و بغض الفجار للأبرار زین للأبرار، و بغض الأبرار للفجار خزی علی الفجار.
دوستی نیکان به نیکان ثواب است برای نیکان، و دوستی بدان به نیکان بزرگواری است برای نیکان، و دشمنی بدان با نیکان زینتی است برای نیکان، و دشمنی خوبان با بدان رسوایی است برای بدان .
تحف العقول ، ص 517
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