آیه روز:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءکُمْ وَإِخْوَانَکُمْ أَوْلِیَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْکُفْرَ عَلَى الإِیمَانِ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

اى کسانى که ایمان آورده‏اید اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دهند [آنان را] به دوستى مگیرید و هر کس از میان شما آنان را به دوستى گیرد آنان همان ستمکارانند .

سوره توبه، ‌آیه 23

حدیث امروز:

حضرت امام حسن عسکری(ع):

حب الأبرار للأبرار ثواب للأبرار، و حب الفجار للأبرار فضیلة للأبرار، و بغض الفجار للأبرار زین للأبرار، و بغض الأبرار للفجار خزی علی الفجار.

دوستی نیکان به نیکان ثواب است برای نیکان، و دوستی بدان به نیکان بزرگواری است برای نیکان، و دشمنی بدان با نیکان زینتی است برای نیکان، و دشمنی خوبان با بدان رسوایی است برای بدان .



تحف العقول ، ص 517