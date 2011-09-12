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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۰:۱۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه:‌ انتخاب دوست از جمله امور حساس زندگی و سفارش شده است که بطور مستقیم و غیرمستقیم در زندگی فردی و اجتماعی ما تأثیرگذار بوده و نمی‌بایست از کنار آن با بی‌توجهی و سهل‌انگاری بگذریم که در آینده و پس از مشکلات و مسائل منفی حاصل از آن، پشیمانی بی‌حاصل است.

آیه روز:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءکُمْ وَإِخْوَانَکُمْ أَوْلِیَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْکُفْرَ عَلَى الإِیمَانِ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

اى کسانى که ایمان آورده‏اید اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دهند [آنان را] به دوستى مگیرید و هر کس از میان شما آنان را به دوستى گیرد آنان همان ستمکارانند .

سوره توبه، ‌آیه 23

حدیث امروز:

حضرت امام حسن عسکری(ع):

حب الأبرار للأبرار ثواب للأبرار، و حب الفجار للأبرار فضیلة للأبرار، و بغض الفجار للأبرار زین للأبرار، و بغض الأبرار للفجار خزی علی الفجار.

دوستی نیکان به نیکان ثواب است برای نیکان، و دوستی بدان به نیکان بزرگواری است برای نیکان، و دشمنی بدان با نیکان زینتی است برای نیکان، و دشمنی خوبان با بدان رسوایی است برای بدان .

تحف العقول ، ص 517

کد مطلب 1406116

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