30 هزار خانوار زنجانی تاکنون سبد کالا دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت ملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده از ششم شهریور ماه جاری و اواخر ماه مبارک رمضان توزیع سبد کالای مددجویان آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد.

وی اظهارداشت: توزیع سبد کالا در کلیه شهرستانها انجام شده و هر مددجو با توجه به بعد خانوار سبد کالای را که شامل برنج، روغن، شکر و تن ماهی است دریافت کرده است.

ملکی با اشاره به توزیع سبد کالا به 28 هزار و 802 خانوار در استان زنجان اظهار داشت: کلیه مددجویانی که تاکنون موفق به دریافت سبد کالای خود نشده اند می توانند با مراجعه به مددکار مربوطه خود حواله دریافت کرده و در شهرزنجان به مرکز شهید فیاض بخش و در شهرستانها به ادارات بهزیستی مراجعه و کالای خود را تحویل بگیرند.

ملکی اعتبار این طرح را سه میلیارد ریال از اعتبارات استان ذکر کرد و ابراز داشت: توزیع و اختصاص سبد کالای مددجویان با نظر موافق و حمایت ویژه استاندار صورت گرفته است.

وی خبر از دریافت سبد کالای 11 هزار خانوار در شهر زنجان داد و یادآور شد: رفع مشکلات مددجویان و حفظ کرامت آنها از اصول و سیاستهای بهزیستی است.