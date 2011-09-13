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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

ملکی:

30 هزار خانوار زنجانی تاکنون سبد کالا دریافت کرده اند

30 هزار خانوار زنجانی تاکنون سبد کالا دریافت کرده اند

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست بهزیستی شهرستان زنجان گفت: نزدیک به 30 هزار خانوار از مددجویان تحت پوشش بهزیستی زنجان تاکنون سبد کالا مربوط به ماه مبارک رمضان امسال را دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت ملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده از ششم شهریور ماه جاری و اواخر ماه مبارک رمضان توزیع سبد کالای مددجویان آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد.

وی اظهارداشت: توزیع سبد کالا در کلیه شهرستانها انجام شده و هر مددجو با توجه به بعد خانوار سبد کالای را که شامل برنج، روغن، شکر و تن ماهی است دریافت کرده است.

ملکی با اشاره به توزیع سبد کالا به 28 هزار و 802 خانوار در استان زنجان اظهار داشت: کلیه مددجویانی که تاکنون موفق به دریافت سبد کالای خود نشده اند می توانند با مراجعه به مددکار مربوطه خود حواله دریافت کرده و در شهرزنجان به مرکز شهید فیاض بخش و در شهرستانها به ادارات بهزیستی مراجعه و کالای خود را تحویل بگیرند.

ملکی اعتبار این طرح را سه میلیارد ریال از اعتبارات استان ذکر کرد و ابراز داشت: توزیع و اختصاص سبد کالای مددجویان با نظر موافق و حمایت ویژه استاندار صورت گرفته است.

وی خبر از دریافت سبد کالای 11 هزار خانوار در شهر زنجان داد و یادآور شد: رفع مشکلات مددجویان و حفظ کرامت آنها از اصول و سیاستهای بهزیستی است.

کد مطلب 1406117

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