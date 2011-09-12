اساتید دانشگاه های همدان در کلاسهای آشنایی با دفاع مقدس شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دوره تخصصی دو واحد درسی آشنایی با دفاع مقدس ویژه استادان دانشگاه به مدت پنج روز در تبریز برگزار خواهد شد.

این واحد درسی به منظور آشنایی دانشجویان با وقایع و حوادث مقطع حساسی از تاریخ کشور از سال 87 در دانشگاه ها در حال تدریس است.

بر این اساس به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان، یک تیم 9نفره متشکل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در استان همدان برای گذراندن این دوره به تبریز اعزام شدند.

در این تیم 9 نفره امیر خجسته رئیس اسبق بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان، رضا قمریان و نعمت الله ملکی از استادان مرکز تربیت معلم شهید مقصودی، سرهنگ علی اکبری پور معاون طرح و عملیات و اطلاعات عملیات اسبق یگان انصار الحسین(ع) وعلی حسنی معاون اسبق اطلاعات سپاه انصار الحسین(ع) حضور دارند.

همچنین جعفر محققی از استادان دانشگاه، علی رضایی فرمانده اسبق سپاه همدان، غلامرضا رستمی فرمانده اسبق سپاه نهاوند و مراد اسماعیلی فرمانده سپاه ملایر برای شرکت در این دوره تخصصی حضور دارند.