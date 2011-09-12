ایران مصمم به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، فریدون عباسی در پایان مراسم پیش افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر و در نشست خبری با سرگی اشماتکو وزیر انرژی روسیه گفت: در رابطه با بحث تحریم ها و فعالیت های هسته ای ایران هر کشوری می تواند کشورهای دیگر را نزد خود تحریم کند ولی این موضوع به کشورهای دیگر ارتباطی ندارد و ما نیز حداکثر تلاشمان را می کنیم تا از حقوق هسته ای خود بهره مند شویم.

وی بهره مندی از فناوری هسته ای را موجب رشد صنایع ، کشاورزی و علوم پایه دانست و گفت: اگر به کشورهایی که صاحب تکنولوژی شده اند نگاه کنید در سابقه آنها حتما فناوری هسته ای ملاحظه می شود و البته ایران هم شاهدی دیگر بر این مدعاست.

وی ادامه داد: فناوری هسته ای ایران موجب قدرتمند تر شدن کشورمان در منطقه شده است و از همین رو ما در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مصمم هستیم .

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص دو روستای همجوار با نیروگاه بوشهر و انتقال ساکنان آن به مکان دیگر گفت: مقدمات لازم به همت مسئولین استانداری بوشهر فراهم شده و رئیس جمهور نیز دستور لازم برای تخصیص بودجه به استانداری در این خصوص داده است.

عباسی تاکید کرد: اهالی این دو روستا می توانند با خیال آسوده با استانداری بوشهر همکاری کنند تا مقدمات این جابجایی فراهم شود.

در این نشست خبری همچنین از وزیر انرژی روسیه نیز در خصوص زمان ساخت یک نیروگاه اتمی و همچنین احتمال همکاری با ایران در آینده به منظور توسعه نیروگاهی هسته ای در کشورمان سئوال شد که وی در پاسخ گفت: روسیه تجربه بسیار خوبی در ساخت نیروگاههای اتمی دارد و فکر می کنم با توجه به این تجربه ساخت یک نیروگاه، شش الی هفت سال طول بکشد.

وی در خصوص ادامه همکاری روسیه با ایران در زمینه ساخت نیروگاه اتمی و تحریم های بین المللی نیز گفت: فعالیت در زمینه ساخت نیروگاههای اتمی به قوانین داخلی کشورها مرتبط بوده و متخصصین روسیه نیز می توانند همه نوع همکاری را برای بهره برداری ایمن از نیروگاه اتمی داشته باشند و هیچ تهدیدی نیز در این زمینه وجود ندارد.