ضرورت فراگیری تحصیلات آکادمیک تئاتر/ عصر تئاتر تجربی به سر آمده است

یوسف سلیمانی در آستانه برگزاری جشنواره تئاتر ماه، در گفتگو با خبرنگار مهر، هنر تئاتر شهرستان اهر را متکی به داشته های هنرمندان تجربی این شهرستان عنوان کرد و گفت: تئاتر اگرچه علمی دانشگاهی است و سطح کیفی آن وابسته به داشتن معلومات غنی علمی است، اما شهرستان اهر به دلیل فقدان مرکزی برای فراگیری بهتر و در سطح عالیه معمولا بر حضور هنرمندان تجربی متمرکز است.

وی افزود: در جا زدن در تلاش برای دانش اندوزی بوسیله تجربه، به دلیل فقدان امکانات تحصیلاتی و بویژه تسهیلاتی بیش از پیش به پسرفت این هنر در شهرستان اهر دامن می زند.

سلیمانی در رابطه با برگزاری مجدد جشنواره ماه اظهار داشت: با توجه به اینکه پس از یک وقفه طولانی استارت این جشنواره در استان توسط حوزه هنری با مدیریتی صحیح و عالی و برنامه ریزی فوق العاده زده می شود، مطمئنا جشنواره ای با سطح کیفی بالا خواهد بود و برای بنده نیز به عنوان فردی که هنر تئاتر را کاملا تجربی دنبال می کنم، تجربه فوق العاده ارزنده ای است.

وی با اشاره به برگزاری چند جشنواره اخیر در حوزه هنری و اجرای آثار تئاتر در سالنهای سینما، گفت: من با شنیدن نام سالنهای مناسب با امکانات خوب برای اجرای آثار در این جشنواره بسیار خوشحال شدم و این کافیست تا از جریان بهینه برگزاری این جشنواره خبر دهد، اما باید توجه داشت که لازم است تئاتر شهرستانها بیشتر مورد عنایت مسئولان قرار گیرد تا شاید عدم امکانات تحصیلی و ... پوشش داده شود.

این کارگردان تئاتر در ادامه اضافه کرد: همه می دانیم که اکثر فرزندان تئاتر این استان پیش از اینکه تئاتر بخوانند، تئاتر کار می کنند و بعد در صورت امکان به دنبال تحصیل این رشته می روند که البته اخیرا در شهر تبریز به عنوان مرکز استان، مراکز هنری تاسیس شده و در راستای تربیت تحصیلکردگان عرصه تئاتر فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: لذا اگر از سوی مسئولان ذیربط نیم نگاهی به شهرستانها انداخته شود، مسلما بهینه سازی در تئاتر دیگر شهرستانها نیز ااتفاق خواهد افتاد.