عباس جهان بینی در تشریح خبر منتشر شده در خبرگزاری‌ها مبنی بر برگزاری رقابت‌های بسکتبال خیابانی بانوان در قم در گفتگو با مهر، اظهار داشت: این مسابقات توسط هیئت بسکتبال قم تنها با قوانین مسابقات بسکتبال خیابانی در سالن سرپوشیده شهید رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار شده است.



وی ادامه داد: این اداره کل از طریق واحدهای حراست و بازرسی خود نظارت کامل بر نحوه اجرا و برگزاری مسابقات ورزشی در تمام رشته‌ها و به خصوص در بخش بانوان را دارد و هرگونه رقابت ورزشی در بخش بانوان با رعایت کامل مسائل شرعی و حفظ شئونات اسلامی در سالن‌ها و فضاهای سرپوشیده برگزار می‌شود.

