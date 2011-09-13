عباس جهان بینی در تشریح خبر منتشر شده در خبرگزاریها مبنی بر برگزاری رقابتهای بسکتبال خیابانی بانوان در قم در گفتگو با مهر، اظهار داشت: این مسابقات توسط هیئت بسکتبال قم تنها با قوانین مسابقات بسکتبال خیابانی در سالن سرپوشیده شهید رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار شده است.
وی ادامه داد: این اداره کل از طریق واحدهای حراست و بازرسی خود نظارت کامل بر نحوه اجرا و برگزاری مسابقات ورزشی در تمام رشتهها و به خصوص در بخش بانوان را دارد و هرگونه رقابت ورزشی در بخش بانوان با رعایت کامل مسائل شرعی و حفظ شئونات اسلامی در سالنها و فضاهای سرپوشیده برگزار میشود.
جهان بینی در گفتگو با مهر:
مسابقهای با عنوان بسکتبال خیابانی بانوان در قم برگزار نشده است
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت: مسابقاتی با عنوان بسکتبال خیابانی بانوان در قم برگزار نشده است و خبر منتشر شده در خصوص برگزاری رقابتهای بسکتبال خیابانی بانوان در قم صحت ندارد.
عباس جهان بینی در تشریح خبر منتشر شده در خبرگزاریها مبنی بر برگزاری رقابتهای بسکتبال خیابانی بانوان در قم در گفتگو با مهر، اظهار داشت: این مسابقات توسط هیئت بسکتبال قم تنها با قوانین مسابقات بسکتبال خیابانی در سالن سرپوشیده شهید رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار شده است.
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