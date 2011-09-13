صبا در روزهای سخت انتظار حمایت از مسئولان و مردم قم را دارد

محمدرضا کشوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صبای قم در یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه است که در راس کادر فنی خود نیز مربی با دانشی همچون عبدالله ویسی را دارد.



وی ادامه داد: برای تشکیل تیمی که بتواند در یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از حیثیت فوتبال قم دفاع کند و نشان دهد که تلاش های زیادی برای موفقیت آن صورت می گیرد، سختی های زیادی را تحمل کرده ایم.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم افزود: تیمی که بیشتر بازیکنان آن را چهره های جوان تشکیل می دهند و خیلی از آنها نخستین بار حضور در مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور را تجربه می کنند، برای موفقیت به فاکتورهای زیادی نیاز دارد که یکی از آنها حمایت و دلگرمی مسئولان و صبر و تحمل تماشاگران و هوداران تیم صبای قم است.



کشوری فرد با اشاره به فشارهایی که بعد از شکست تیم صبای قم مقابل شاهین بوشهر در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، وی و همکارانش تحمل کردند، تصریح کرد: تا هفته چهارم که به خوبی حریفان را می بردیم و با کسب بیشترین امتیاز یکی از دو تیم بالای جدول رده بندی بودیم همه چیز خوب پیش می رفت اما وقتی باخت به شاهین در هوای گرم و وحشتناک بوشهر اتفاق افتاد، متاسفانه هجمه ای از انتقادات به سوی ما و کادر فنی تیم روانه شد.



وی بیان داشت: اینکه به هنگام برد و کسب پیروزی همه از ما تعریف و تمجید کنند، چندان هنر نیست و ما نیز نیاز به تعریف نداریم، اما حداقل انتظار ما این است که در شرایط سخت نظیر روزهایی که بعد از بازی با شاهین داشتیم، مورد حمایت قرار بگیریم.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم افزود: بعد از نتیجه بازی مقابل شاهین بوشهر بسیاری از فشارها را تحمل کردیم ولی با دلگرمی و توکل بر خدا کار را پیش بردیم و به کسی اجازه ندادیم برای صبا حاشیه تراشی کند.



وی عنوان داشت: بعد از بازی با شاهین شاید تصور خیلی ها این بود که مقابل ملوان نتیجه نگیریم اما تمرکز خود را حفظ کرده و خوشبختانه به لطف خدا و با همت و تلاش بازیکنان و کادر فنی توانستیم با ارائه بهترین بازی خود، به سه امتیاز مسابقه دست یابیم.



کشوری فرد تاکید کرد: تردیدی نیست که در ادامه رقابت های یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور که 28 هفته آن هنوز باقی مانده است، ممکن است بازی های را واگذار کنیم و احتمال دارد نتایج خیره کننده ای را کسب کنیم، بنابراین انتظار داریم آنهایی که دلشان برای تیم صبای قم می تپد و دلسوز فوتبال قم هستند در روزهای سخت یار و یاور تیم باشند نه اینکه مجموعه تیم را مورد انتقادات شدید قرار دهند.



وی یاد آور شد: تیمی داریم که دوستی و رفاقت در آن حرف اول و آخر را می زند، توکل تمام بازیکنان و کادر فنی تنها به خدا است و قطعا با اعتقادی که به لطف خداوند بزرگ داریم، در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور تیم موفقی خواهیم بود و از اعتبار فوتبال قم دفاع می کنیم.



گفتنی است: صبای قم تا پایان ششمین هفته از دور رفت یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با کسب 13 امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.

