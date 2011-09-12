کارگروه فرهنگی - هنری در شهرداری کرج تشکیل می شود

بهروز ورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این کارگروه که متشکل از گروه های مختلف فرهنگی، هنری، مذهبی، تئاتر، موسیقی و دفاع مقدس است، کارشناسان کانونهای مختلف مرتبط با فعالیتهای فرهنگی حضور دارند.

ورمحمدی افزایش هماهنگی بین دستگاه های مرتبط و ترویج افکار فرهنگی و هنری در کلانشهر کرج را عامل مهمی در پویایی هرچه بیشتر این حوزه دانست.

مدیر فرهنگی شهرداری کرج اظهار داشت: تشکیل کارگروه فرهنگی، هنری، مذهبی و قرآنی همچنین نقش بسزایی در هدایت کارهای فرهنگی با تکیه بر گروه های مردمی دارد.

گروههای مردمی، هدایتگر فرهنگی هنری اند

ورمحمدی گروه های مردمی را به نوعی هدایتگر فرهنگی و هنری خواند و افزود: در این خصوص می توان پیگیری بسیاری از اهداف فرهنگی را در قالب کار گروهی به مردم واگذار کرد.

وی تصریح کرد: ارائه خدمات و توانمند سازی گروههای فرهنگی، هنری، مذهبی و دفاع مقدس در واقع بستر ساز ارتقای کمی و کیفی برنامه های فرهنگی است.

نگاهی ویژه به توسعه فرهنگی می شود

ورمحمدی توسعه برنامه های فرهنگی را ضروری دانست و اظهار داشت: این امر در راس برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج قرار دارد.

مدیر فرهنگی شهرداری کرج درخصوص توسعه فرهنگی حوزه قرآنی عنوان کرد: این مهم بر مبنای الگو پذیری از منابع دین اسلام مورد توجه قرار می گیرد.

از تشکیل کارگروه فرهنگی، هنری، مذهبی و قرآنی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این کارگروه با هدف ارتقاء فعالیتهای فرهنگی و هنری و ساماندهی این امور در معاونت فرهنگی شهرداری کرج تشکیل خواهد شد.