همسویی دستگاه های فرهنگی یکی از عوامل جذب جوانان به مساجد است

سید اسماعیل حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: طرح ریشه کنی بی سوادی قرآنی در استان زنجان باید با محوریت مساجد در استان برگزار می شد ولی متاسفانه به دلیل عدم هماهمگی دستگاه های فرهنگی استان، این امر صورت نگرفت.



وی ادامه داد: عدم همسویی دستگاه های فرهنگی که در مساجد حضور دارند باعث شده که هیچ ساختار و بنیاد واحدی در مساجد نباشد و این امر عامل دفع جوانان و نوجوانان از این مکان ها شده است.



حسینی بیان کرد: با توجه به اینکه بیشتر متولیان مساجد افراد میانسال به بالا هستند و اغلب فکر فرهنگی ندارند، این امر باعث دفع جوانان و نوجوانان از این مکان ها می شود.



وی با بیان اینکه مساجد عملا در امر جذب نیروهای فرهنگی و قرآنی ضعیف هستند، عنوان کرد: تا وقتی که نیروها و هیئت امنای با تفکر سنتی در مساجد کشور حضور دارند، مشکل جذب نیروهای جوان و نخبه کشور به مساجد رفع نخواهد شد.



مدیر اتحادیه مؤسسات قرآنی استان زنجان گفت: با تغییر ساختار فعلی مساجد و حمایت دولت، دستگاه های فرهنگی، متمرکز کردن فعالیت های قرآنی در مساجد و انجام فعالیت های جذاب می توان گامی در جذب جوانان و نوجوانان به مساجد برداشت.



حسینی افزود: باید در مساجد ومؤسسات قرانی در بحث تدبر در قران، مفاهیم و تفسیر بیشتر فعالیت کرد، چرا که موضوعیت دادن به مسائل قرآن باعث پیشرفت کشور در این زمینه می شود.



حسینی، عدم برقراری ارتباط مؤثر فعالان قرآنی مساجد با جوانان را از دیگر مشکلات این عرصه عنوان کرد و گفت: فعالان و مربیان قرآنی در مساجد به دلیل عدم توانایی های اجتماعی و شیوه های ارتباط گیری مؤثر، در جذب جوانان و نوجوانان به مساجد ضعیف عمل می کنند.



وی ادامه داد: مساجد کشور بنای اصلی آموزش قرآن هستند ولی متاسفانه به دلیل ضعیف عمل کردن برخی از مسئولان و فعالان این عرصه، جای خود را به سایر فضاهای آموزشی از جمله مؤسسات آموزشی و قرآنی داده اند.



مدیر اتحادیه مؤسسات قرآنی استان زنجان یادآور شد: برای رفع مشکلات مساجد باید آسیب شناسی دقیق صورت گیرد و همه فعالان قرآنی و فرهنگی با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند در جهت رفع این آسیب ها گام بردارند.