به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی ورجانی اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای اسلامی استان که با حضور وزیری مدیر کل اتباع بیگانه استانداری قم برگزار شد، وی در خصوص پرداخت عوارض اتباع بیگانه ساکن در شهرهای کوچک و روستاهای قم به شهرداری و دهیاری ها قول مساعد داد.



وی افزود: با توجه به اینکه تعداد زیادی از اتباع بیگانه به خصوص افاغنه در شهرهای کوچک و روستاهای استان ساکن هستند و از امکانات این مناطق استفاده می‌نمایند، این افراد باید عوارض خود را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت نمایند که تا کنون این اتفاق رخ نداده و اتباع بیگانه عواض خود را به شهرداری قم پرداخت نموده‌اند.



نماینده قم در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده در جلسه اخیر شورای اسلامی استان از مدیرکل اتباع بیگانه استانداری قم دعوت به عمل آمد و نامبرده نیز توضیحاتی در خصوص چگونگی اخذ عوارض از اتباع بیگانه ارائه نمود و با صحبت‌هایی که در این جلسه صورت گرفت، مقرر شد از این پس عوارض افاغنه ساکن در شهرهای کوچک و روستاها به شهرداری و دهیاری‌های مربوطه پرداخت گردد.



قاسمی ورجانی افزود: مدیر کل اتباع بیگانه استانداری قم همچنین تاکید کرد عوارضی که تا کنون از اتباع بیگانه ساکن در شهرهای کوچک و روستاهای قم نیز دریافت شده به شهرداری و دهیاری های استان بازگردانده می‌شود.



وی اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد که شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان آمار اتباع بیگانه ساکن در شهرهای کوچک و روستاها را به بخشداری ارائه داده و بخشداری‌ها نیز این آمار را در اختیار شورای اسلامی شهرستان قم قرار دهند تا بر اساس آن عوارض اتباع بیگانه دریافت شود.