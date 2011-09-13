  1. استانها
  2. قم
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۰

قاسمی ورجانی:

عوارض افاغنه شهرهای کوچک و روستاهای قم در محل سکونتشان پرداخت می‌شود

عوارض افاغنه شهرهای کوچک و روستاهای قم در محل سکونتشان پرداخت می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهرستان قم از قول مساعد مدیر کل اتباع بیگانه استانداری مبنی بر پرداخت عوارض افاغنه ساکن در شهرهای کوچک و روستاهای قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی ورجانی اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای اسلامی استان که با حضور وزیری مدیر کل اتباع بیگانه استانداری قم برگزار شد، وی در خصوص پرداخت عوارض اتباع بیگانه ساکن در شهرهای کوچک و روستاهای قم به شهرداری و دهیاری ها قول مساعد داد.

وی افزود: با توجه به اینکه تعداد زیادی از اتباع بیگانه به خصوص افاغنه در شهرهای کوچک و روستاهای استان ساکن هستند و از امکانات این مناطق استفاده می‌نمایند، این افراد باید عوارض خود را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت نمایند که تا کنون این اتفاق رخ نداده و اتباع بیگانه عواض خود را به شهرداری قم پرداخت نموده‌اند.

نماینده قم در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده در جلسه اخیر شورای اسلامی استان از مدیرکل اتباع بیگانه استانداری قم دعوت به عمل آمد و نامبرده نیز توضیحاتی در خصوص چگونگی اخذ عوارض از اتباع بیگانه ارائه نمود و با صحبت‌هایی که در این جلسه صورت گرفت، مقرر شد از این پس عوارض افاغنه ساکن در شهرهای کوچک و روستاها به شهرداری و دهیاری‌های مربوطه پرداخت گردد.

قاسمی ورجانی افزود: مدیر کل اتباع بیگانه استانداری قم همچنین تاکید کرد عوارضی که تا کنون از اتباع بیگانه ساکن در شهرهای کوچک و روستاهای قم نیز دریافت شده به شهرداری و دهیاری های استان بازگردانده می‌شود.

وی اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد که شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان آمار اتباع بیگانه ساکن در شهرهای کوچک و روستاها را به بخشداری ارائه داده و بخشداری‌ها نیز این آمار را در اختیار شورای اسلامی شهرستان قم قرار دهند تا بر اساس آن عوارض اتباع بیگانه دریافت شود.

کد مطلب 1406143

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها