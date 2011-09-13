11 هزار کارفرمای قمی بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی موسوی گفت: در راستای ماده ۷ قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و گسترش و تعمیم پوشش بیمه‌ای به گروههای خاص مقرر شد که کارفرمایان صنفی کم درآمد از طریق اختصاص منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند.



وی کارفرمایان صنفی کم درآمد را کارفرمایانی دانست که با رعایت قانون نظام صنفی توزیعی و یا تولیدی با توجه به پروانه کسب معتبر در صنف مربوطه فعالیت دارد و تحت پوشش هیچ یک از صندوق‌های بازنشستگی نباشد که البته تشخیص نوع صنف آن با تعامل وزارت رفاه با وزارت بازرگانی، مجامع امور صنفی و سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرفته است.



موسوی این اصناف را شامل رنگرزی، دوخت پرده، تودوزی اتومبیل، چوب بری، معرق و منبت کار، خدمات چاپ، لیتوگرافی، صحافی، حروفچینی، جوشکار پلاستیک، خم کاری، آهک پزی، خواروبار فروشی و سایر مشاغلی دانست که به شعب تامین اجتماعی ابلاغ شده است.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه ۱۰ درصد از ۲۷ درصد حق بیمهٔ کارفرمایان توسط دولت و از منابع حاصل از هدفمند سازی پرداخت می‌شود لذا با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای هر استان سهمیه‌ای در نظر گرفته شده است که سهمیه استان قم در سال جاری ۱۱ هزار نفر است.



مدیر کل تامین اجتماعی استان قم افزود: تنها کارفرمایانی می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند که اولا سن آن‌ها بیشتر از ۵۰ سال نباشد ثانیا از تاریخ اول فروردین ماه 88 هیچ سابقه‌ای نزد صندوق تامین اجتماعی نداشته باشند و آنهایی که بیش از ۵۰ سال سن دارند باید به ازای هر سال بالای ۵۰ سال یکسال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی داشته باشند.



مدیرکل تامین اجتماعی مزایایی که به کارفرمایان صنفی پس از تحت پوشش قرار گرفتن تعلق می‌گیرد را بازنشستگی، بازماندگی، ازکارافتادگی و درمان برشمرد.

وی درادامه درباره نرخ حق بیمه بیان کرد: نرخ حق بیمه نیز ۲۷٪ دستمزد مصوب شورای عالی کار می‌باشد که ۱۰ درصد این ۲۷ درصد توسط دولت پرداخت می‌شود.