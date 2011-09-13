سیاست جزئی از دین است/ تبعیت از ولایت فقیه نماد سیاست در دین است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدتقی مصباح یزدی در دیدار با تعدادی از دانشآموختگان دورههای طرح ولایت با اشاره به جمله معروف "سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست" اظهار داشت: پس از نهضت امام و پیروزی انقلاب اسلامی برای همه ما این معنا نهادینه شد که اهتمام به مسائل اجتماعی و سیاسی جزئی از وظایف دینی ماست.
وی در ادامه افزود: جمله شهید مدرس گاهی به صورت شعاری سیاسی مطرح میشود که از آن انتظاری بیش از تأثیر یک شعار سیاسی نمیرود، اما برای اهل فکر و معرفت لازم است که درباره این عبارت بیاندیشند و دقت کنند که این شعار چرا و در برابر چه کسانی مطرح شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در محافل سیاسی و دانشگاهی جهان این مسئله مطرح است که مبنای مدیریت و حکومت جامعه و سیاستگذاری امور اجتماعی بر سکولارکردن است، نه بر اساس گرایشهای ایدئولوژیک، بیان داشت: با دقت در محتوای شعار مرحوم مدرس خواهیم دید که آن عبارت برای ما شعاری سیاسی و فرهنگی است و در برابر همه مکاتب فلسفی و سیاسی دنیا کارآیی دارد.
مصباح یزدی ضمن برشمردن گرایشهای غالب دنیا درباره رابطه سیاست و دیانت افزود: ارتباط سیاست با دین، ارتباط یک پاره خط با کل خط است و از نظر ما سیاست جزئی از دین است.
نماد سیاست در دین تبعیت از ولایت فقیه است
وی با اشاره به ماهیت دین به عنوان سلسله قواعد رفتاری مبتنی بر سلسلهای از باورها، بیان داشت: سیاست در دین نیز باید و نبایدهایی است که از سوی خداوند تعیین شده و نماد آن در عصر حاضر، تبعیت از رهبری و ولایتفقیه است.
استاد فلسفه و تفسیر حوزه علمیه قم با اشاره به آیه 25 سوره مبارکه حدید به عنوان دستورالعملی سیاسی و اجتماعی، حکمت بعثت پیامبران را برقراری عدالت اجتماعی دانست و تصریح کرد: برای مبارزه با سلطهجویان باید از "حدید" استفاده کرد تا یاوران و دشنمان خداوند مشخص شوند، چراکه زندگی اجتماعی انسان بدون آن تحقق پیدا نمیکند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که هنگامی رفتارهای ما، عنوان دینی دارد که با ضوابط دینی منطبق باشد، افزود: شناخت دین، مقیاس درستی را برای سنجش رفتارهای فردی و اجتماعی در اختیار ما قرار میدهد و ما را از انحراف بازمیدارد.
وی ضمن تأکید بر اهمیت معرفت دینی، داشتن انگیزه صحیح و قوی برای عمل به دین را در حرکتهای فردی، سیاسی و اجتماعی نیز برای تکامل انسان لازم دانست و گفت: بهترین عاملی که انگیزه ما را تقویت و آن را خداپسند میکند عشق است؛ عشق به اولیای الهی و عشق به مقام معظم رهبری.
نقش تعیینکننده معرفت و محبت در پیمودن راه کمال و سعادت
آیتالله مصباح یزدی تاکید کرد: گذراندن دورهای آموزشی طرح ولایت علاوه بر تقویت بعد معرفتی و شناختی دانشآموختگان، سبب تقویت بعد عاطفی و تقویت محبت به مقدسات میشود.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده دو عامل معرفت و محبت در پیمودن راه کمال و سعادت، بیان داشت: همسویی این دو عامل، هم مسیر حرکت را تصحیح میکند و هم بر شتاب و سرعت آن میافزاید؛ همچنان که هماهنگی این دو عامل در مقدمات انقلاب اسلامی و پس از پیروزی آن سبب توفیقات فراوانی شد.
وی افزود: به برکت انقلاب اسلامی زمینههای رشد این دو عامل برای اقشار مختلف جامعه فراهم شد که قشر دانشجو، دانشپژوه و قشر فرهیخته و فرهنگی کشور از جمله کسانی بودند که بیشترین نقش را در حرکت و تعالی جامعه انقلابی داشته و دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان خاطرهای از مقام معظم رهبری به مرتبه بلند ایشان در معارف توحیدی و توجه تمام و کمال معظمله به خداوند اشاره و تصریح کرد: عشق به رهبری عشق به خدا، عشق به اولیا، عشق به قرآن و امام زمان(عج) و عشق به همه مقدسات است، چراکه ایشان نمادی از همه مقدساتی هستند که ارزش عشق ورزیدن دارند.
آیتالله مصباح یزدی:
سیاست جزئی از دین است/ تبعیت از ولایت فقیه نماد سیاست در دین است
قم - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نماد سیاست در دین را تبعیت از ولایت فقیه دانست و گفت: ارتباط سیاست با دین، ارتباط یک پاره خط با کل خط است و از نظر ما سیاست جزئی از دین است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدتقی مصباح یزدی در دیدار با تعدادی از دانشآموختگان دورههای طرح ولایت با اشاره به جمله معروف "سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست" اظهار داشت: پس از نهضت امام و پیروزی انقلاب اسلامی برای همه ما این معنا نهادینه شد که اهتمام به مسائل اجتماعی و سیاسی جزئی از وظایف دینی ماست.
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