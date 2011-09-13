مقابله با خشکسالی در قم نیازمند اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ایزانلو در سخنانی با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در استان اظهار داشت: خشکسالی خسارت سنگینی به سفره‌های آبی سطحی و تحت الارضی استان وارد کرده است.



وی ادامه داد کاهش نزولات جوی در چند سال گذشته بر استمرار خشکسالی در استان و کاهش شدید منابع آبی تاثیرات فراوانی داشته است.



مدیر عامل شرکت آبفار قم یادآور شد شرکت آبفار در این رابطه اقدام به ارائه راهکارهای اساسی به منظور رفع بحران کم آبی و تامین آب در روستاهای استان کرده است.



ایزانلو در راستای حوزه بهره برداری و آبرسانی به روستاها بیان داشت در این زمینه آبرسانی به 56 روستا و سه هزار خانوار روستایی توسط هفت تانکر با حجم 12 هزار لیتر صورت گرفته است.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم نصب سیستم‌های کنترلی (تله متری) برای 30 نقطه روستایی و بهره برداری از فاز نخست مجتمع آبرسانی سلفچگان همزمان با وارد شدن آب از سرشاخه‌های دز به قم را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با بحران کم آبی عنوان کرد.



ایزانلو در بخش دیگری ازسخنان خود یادآور شد همزمان با وارد شدن آب از سرشاخه‌های دز به قم 50 روستای استان در بخش مرکزی، سلفچگان و کهک از نعمت آب بهره‌مند شدند.



وی بخشی از بحران آب را مربوط به خود روستاها و عدم مدیریت صحیح آب عنوان کرد و گفت: مشترکان فصلی نشین در فصل بهار و تابستان موجب افزایش مصرف آب می‌شوند و در این زمینه در قالب کارهای فرهنگی اقدامات و برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت صورت گرفته است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم افزود: برخورد با متخلفان انشعابات غیر مجاز و جیره‌بندی آب در ساعات اوج مصرف به صورت مقطعی از اقدامات صورت گرفته در مقابل بحران کمبود آب است

