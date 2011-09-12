به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای برگزاری دیدار روز جمعه هفته جاری برابر پرسپولیس آماده می کند، عصر امروز دوشنبه تمریناتش را در ورزشگاه شهید دستگردی و با حضور 300 هوادارش برگزار کرد. در این تمرین که جباری و میداودی با تاخیر حاضر شدند، سامان گوران که با تقلید ورزشی ها به شهرت رسید نیز حضور داشت.

پرویز مظلومی نیز در ابتدای این تمرین دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و توصیه های لازم در مورد اهمیت دیدار برابر پرسپولیس را به بازیکنان انجام داد. مظلومی از بازیکنانش خواست با جدیت در تمرینات حضور پیدا کنند و در چند روز باقیمانده از پرداختن به مسائل حاشیه ای پرهیز کنند.

در این تمرین همچنین "استیو اولد" بازیکنی از کشور ایرلند حضور داشت که هنوز کادر فنی تیم فوتبال استقلال در مورد او اظهار نظر مشخصی نکرده است.

بازیکنان استقلال در این تمرین کارهای تاکتیکی مد نظر اعضای کادر فنی را مرور کردند و در پایان نیز فوتبال درون تیمی را در دستور کار خود قرار دادند. قرار است از روز سه شنبه تمرینات آبی پوشان پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شود. خبرنگاران و گزارشگران شبکه های مختلف امروز استقبال خوبی از تمرین استقلال کرده بودند.