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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

واکنش مهمانپرست به بیانیه وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس

واکنش مهمانپرست به بیانیه وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان به بیانیه صد و بیستمین نشست شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه نشست 120 وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد: سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر اصول حسن همجواری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها بوده و ایران پایبندی به این اصول را در عمل ثابت کرده است.

مهمان پرست با اظهار این مطلب افزود: متأسفانه برخی تحت تأثیر القائات رسانه های قدرتهای سلطه گر و بدون توجه به منافع ملتهای منطقه به فضاسازی منفی علیه جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سوء تفاهم میان کشورهای منطقه می پردازند که این امر تأثیرات مخربی بر روابط کشورهای منطقه و ثبات و امنیت آن دارد.

وی همچنین درخصوص فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفت: این فعالیتها کاملاً شفاف و منطبق با قوانین بین المللی و در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می شود و اهداف صلح آمیز آن کاملاً مشهود است و بنابر این ابراز نگرانی نسبت به این فعالیتها کاملاً بی مورد است.

کد مطلب 1406169

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