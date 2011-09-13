خدمات IT به فرهنگسراهای تحت پوشش شهرداری کرج ارائه می شود

حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: هدف شهرداری کرج در اجرای برنامه های فرهنگی تحقق خدمت رسانی شایسته به منظور زمینه سازی رشد استعدادهای فردی است.

وی، با بیان اینکه در حال حاضر 13 فرهنگسرا تحت نظارت شهرداری کرج ارائه خدمات می کند، افزود: اقدام به راه اندازی این فرهنگسرا ها درحالیست که شهرداری مسئول مستقیم ارائه کارهای فرهنگی و آموزشی نیست.

این مسئول همچنین به فعالیت 11 کتابخانه عمومی شهرداری اشاره کرد و اظهارداشت: کتابخانه های عمومی با فعالیت مطلوب خود موفق به جذب تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان در این مراکز فرهنگی شده اند.

امیدیان با اشاره به ورود شهرداری به مباحث آموزشهای تخصصی، عنوان کرد: در حال حاضر در فرهنگسرا های تحت پوشش فعالیتهای تخصصی از جمله IT و بحث های آموزنش شهروند الکترونیک انجام می گیرد.

ارائه آموزشهای تخصصی در فرهنگسراها و کتابخانه های کرج

وی هدف از ارائه آموزشهای فنی و تخصصی را ارتقاء سطح آگاهی های شهروندان کرجی با مفاهیم و علوم روز دنیا ذکر کرد و افزود: نگاه جدی به بسط و توسعه مباحث مختلف علمی، فرهنگی، آموزشی و هنری از برنامه های مهم معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج است که به شکل مدون و برنامه ریزی شده پیگیری می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج با اشاره به فعالیت فرهنگسراهای شهرداری کرج در مباحث مذهبی، بیان داشت:: فعالیت های تخصصی این فرهنگسراها شامل بررسی و اطلاع رسانی مفاهیم دینی، قرآنی و اهل بیت (ع) است که استقبال خوبی را از سوی شهروندان شاهد بوده است.

فرهنگسرای طبیعت آغاز به کار کرد

امیدیان همچنین از فعالیت فرهنگسرای طبیعت خبر داد و عنوان کرد: این فرهنگسرا ها نیز به طور تخصصی به موضوعات مرتبط با طبیعت می پردازند.

وی با اشاره به مرکز علمی آسمان نما و رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی کرج، نقش و جایگاه این مرکز را در غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان یادآور شد و گفت: این مرکز اقدام به تهیه و تدارک برنامه های آموزشی مربوط به نجوم می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج کارآمدی فرهنگسراهای تحت پوشش شهرداری کرج را محور فعالیتهای فرهنگی این معاونت عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در فرهنگسرا های تحت پوشش، فعالیتهای تخصصی از جمله IT و مسائل مربوط به آموزش شهروند الکترونیک انجام می گیرد.