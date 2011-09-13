خدمات IT به فرهنگسراهای تحت پوشش شهرداری کرج ارائه می شود

وی، با بیان اینکه در حال حاضر 13 فرهنگسرا تحت نظارت شهرداری کرج ارائه خدمات می کند، افزود: اقدام به راه اندازی این فرهنگسرا ها درحالیست که شهرداری مسئول مستقیم ارائه کارهای فرهنگی و آموزشی نیست.
این مسئول همچنین به فعالیت 11 کتابخانه عمومی شهرداری اشاره کرد و اظهارداشت: کتابخانه های عمومی با فعالیت مطلوب خود موفق به جذب تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان در این مراکز فرهنگی شده اند.
امیدیان با اشاره به ورود شهرداری به مباحث آموزشهای تخصصی، عنوان کرد: در حال حاضر در فرهنگسرا های تحت پوشش فعالیتهای تخصصی از جمله IT و بحث های آموزنش شهروند الکترونیک انجام می گیرد.
ارائه آموزشهای تخصصی در فرهنگسراها و کتابخانه های کرج
وی هدف از ارائه آموزشهای فنی و تخصصی را ارتقاء سطح آگاهی های شهروندان کرجی با مفاهیم و علوم روز دنیا ذکر کرد و افزود: نگاه جدی به بسط و توسعه مباحث مختلف علمی، فرهنگی، آموزشی و هنری از برنامه های مهم معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج است که به شکل مدون و برنامه ریزی شده پیگیری می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج با اشاره به فعالیت فرهنگسراهای شهرداری کرج در مباحث مذهبی، بیان داشت:: فعالیت های تخصصی این فرهنگسراها شامل بررسی و اطلاع رسانی مفاهیم دینی، قرآنی و اهل بیت (ع) است که استقبال خوبی را از سوی شهروندان شاهد بوده است.
فرهنگسرای طبیعت آغاز به کار کرد
امیدیان همچنین از فعالیت فرهنگسرای طبیعت خبر داد و عنوان کرد: این فرهنگسرا ها نیز به طور تخصصی به موضوعات مرتبط با طبیعت می پردازند.
وی با اشاره به مرکز علمی آسمان نما و رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی کرج، نقش و جایگاه این مرکز را در غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان یادآور شد و گفت: این مرکز اقدام به تهیه و تدارک برنامه های آموزشی مربوط به نجوم میکند.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج کارآمدی فرهنگسراهای تحت پوشش شهرداری کرج را محور فعالیتهای فرهنگی این معاونت عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در فرهنگسرا های تحت پوشش، فعالیتهای تخصصی از جمله IT و مسائل مربوط به آموزش شهروند الکترونیک انجام می گیرد.
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