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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

جانشین سپاه نبی‌اکرم(ص):

دفاع مقدس بهترین منبع رجوع سینماگران و هنرمندان است

دفاع مقدس بهترین منبع رجوع سینماگران و هنرمندان است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سردار بهمن ریحانی در جمع فیلمسازان و هنرمندان استان کرمانشاه گفت: دفاع مقدس بهترین منبع رجوع و موفقیت در همه بخش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین سپاه نبی‌اکرم(ص) روز دوشنبه در همایش بزرگ هنرمندان بسیجی استان کرمانشاه که به مناسبت روز سینما در تالار انتظار این شهر حضور یافته بودند، اظهارداشت: حقیقتا" گنجینه دفاع مقدس گنجینه‌ای تمام نشدنی و ماندگار برای همه دوران و همه بخش‌هاست که باید به فراخور نیاز خود از آن برداشت کنیم.

وی افزود: امروز هرچیزی را باید با معیار و ارزش‌های متعالی و شایسته دفاع مقدس و این فرهنگ سنجید زیرا این فرهنگ متعالی بود که کشور ما و ملت ما را به عزت و سرافرازی رساند.

سردار ریحانی تاکید کرد: سربلندی، غیرت، عزت و قدرت امروز ماحاصل پشتوانه غنی و ارزشمند دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت و اعتقادات و باورهایمان است و اگر امروز حرفی برای گفتن داریم از این چشمه ناب است و الا دشمنان ما هم عده و تجهیزات و امکانات را دراختیار دارند و در مواردی هم از ما پیشگام ترند اما اعتقادات و باورها و ارزش‌هایی که ما داریم را ندارند.

جانشین سپاه نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: سینما ابزاری مدرن و رسانه‌ای تاثیرگذار بر افکار عمومی مردم در همه دنیا و دارای زبان تاثیرگذار بین‌المللی است که اگر با تعهد و اخلاق و ارزش‌ها آمیخته شود و اندیشه و تکنیک بالایی هم داشته باشد، می‌تواند پیام انقلاب ما را جهانی کند.

وی با اشاره به وضعیت سینمای پیش از انقلاب اسلامی، افزود: پیش از انقلاب صنعت سینمای ما سینمایی نیم‌بند، ضدارزش و ضد فرهنگ و باورهای مردم بود که مجالی برای سلامت، تفکر و اندیشه ارزش محور باقی نمی‌گذارد از این رو شما فیلم یا مجموعه‌ای ماندگار سراغ ندارید و اگر برخی آثار هم در این راستا داریم، دارای اشکالات زیادی در فرم، محتوا و تکنیک است که در فضای حاکم و آلوده آن زمان اصلا" دیده نمی‌شد.

ریحانی ادامه داد: بعد از انقلاب هم که قرار بود سینمای ما مظهر مدنیت و پیشرفت باشد ابتدا تعدادی فیلم شعاری و سطحی ساخته شد که با روح و افکار ارزش محور مردم همخوانی نداشت و آرام آرام به جریانی خزنده و مشکل‌دار مبدل شد که الان به جایی رسیده که رسالت آن به بیراهه رفته و حتی اگر فیلم‌هایی که به لحاظ فرم، محتوا و شکلی، خوب هستند در این هجمه همه جانبه گم شده‌اند.

جانشین سپاه نبی‌اکرم(ص)، تاکید کرد: تاثیرگذارترین فیلم‌های بعد از انقلاب فیلم‌هایی بودند که با محوریت دفاع مقدس ساخته شدند و از روایت فتح گرفته تا فیلم‌های سینمایی متعددی که با اصالت و روحیه حق‌طلبی مردم و جهاد اکبر آنان عجین بود، مورد اقبال آنان قرار گرفت.

وی در پایان با تقدیر از برگزاری این همایش و ورود بسیج هنرمندان به عرصه تاثیرگذار سینما، گفت: حضور هنرمندان متعهد و تربیت نسل جدید هنرمندان سینما با تفکر متعهدانه به فراگیر شدن تفکر اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه انقلاب شکوهمند اسلامی کمک خواهد کرد.

کد مطلب 1406192

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