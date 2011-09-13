خدامحوری و سعادت باوری مهمترین شاخصه هنرمندان متعهد است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد عزیزی روز دوشنبه در جمع هنرمندان این سازمان که به مناسبت روز سینما در تالار انتظار حضور یافته بودند، اظهار داشت: سینمای معنویت‌گرا و دینی امروز دغدغه اصلی جوامع متمدن و دارای اصالت مانند ایران است و اندیشه متعالی سینماگران متعهد همواره به این دغدغه‌ها مشغول است.

وی افزود: هنرمند مسلمان معتقد است هرآنچه خلق می‌کند و ابداع، اکتشاف و تولید آثار هنری‌اش همگی باید به مبدع الخلق که همان خالق یکتاست منتهی شود اما در مقابل این تفکر، اندیشه‌ای اومانیستی وجود دارد که انسان را محور و مدار همه چیز معرفی می‌کند و منشاء بسیاری از انحرافات در هنر و جامعه بشریت همین تفکرات اومانیستی است.

عزیزی تاکید کرد: هنر در غرب از جمله هنر سینما به سمت و سویی هدایت شده که از هرچه قداست و فضای روحانی و معنوی تهی شود و انسان محور و مدار همه مسائل قرار گیرد و کارکردهای مختلف سینما از جمله ابعاد آموزشی، فرهنگی و اجتماعی آن مورد بی توجهی است و در غرب فاقد ارزش است.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه سینما را یکی از هنرهای تاثیرگذار و دارای جاذبه‌های مختلف، قدرت خلق، ابداع و انتشار در وسعه جهانی خواند و گفت: بحث مهمی که ما هم بسیج هنرمندان دنبال می‌کنیم بحث تعهدپذیری هنرمندان است و هنرمندی که خدامحور و سعادت محور بود یقینا" تعهدپذیر نسبت به دین، باورها، جامعه و مردم است.

وی افزود: سینمای معنویت‌گرا و دینی دارای زوایای مختلف است که درصورت پرداخت صحیح به این موضوع دارای ظرفیت بسیار بالایی است.

عزیزی برگزاری این همایش از سوی سپاه نبی‌اکرم(ص) و سازمان بسیج هنرمندان را نشانه اهمیت این مجموعه به سینما و هنرمندان این عرصه دانست و گفت: سینمای دفاع مقدس با گنجینه‌ای ناب و دست نخورده همچنان می‌تواند منبع و منشاء بسیاری از فعالیت‌ها در حوزه دفاع مقدس باشد.

وی در پایان از آمادگی بسیج هنرمندان برای همکاری در بخش‌های مختلف هنری از جمله سینما با علاقمندان خبر داد و گفت: در برنامه امروز به احترام پیشکسوتان و تلاشگران این عرصه از 5 هنرمند فعال تجلیل خواهیم کرد و فعالیت رسمی انجمن فیلم سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه را اعلام می‌کنیم.