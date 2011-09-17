تناقض در آمار گردشگران خارجی/ رشد 65، 87 یا 300 درصدی!

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه آمارهای غلوآمیز در صنعت گردشگری همیشه موضوع مورد چالش فعالان و کارشناسان گردشگری بوده است. آنها می گویند که ارائه آمار غیر واقعی باعث می شود تا اعتماد به سازمان میراث فرهنگی و صنعت گردشگری ایران از بین برود اما سازمان میراث فرهنگی در برابر تمام این انتقادها پافشاری می کند و انتقادها را از سوی غیرکارشناسان و با هدف تخریب اقدامات انجام شده از سوی این سازمان می داند.

با این حال اظهارات چند روز گذشته باعث شده که بار دیگر نادرست بودن این آمار آشکار شود.



افزایش 65 و 300 درصدی ورود گردشگر خارجی در کمتر از یکماه!

رئیس سازمان میراث فرهنگی مردادماه امسال در اظهارنظری اعلام کرد: ورود گردشگران خارجی از سال 83 تا کنون رشدی 300 درصدی داشته است.

درست چند روز بعد در شهریورماه، احمدزاده کرمانی، در گزارش عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دولت نهم و دهم از افزایش 65 درصدی تعداد گردشگر ورودی به کشور خبر داد!

رشد 87 درصدی ورود گردشگر خارجی

از سوی دیگر دهقانان، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در مصاحبه با خبرگزاری این سازمان دولتی از رشد 87 درصدی ورود گردشگر طی دولت نهم و دهم خبر داد و گفت: تعداد گردشگر ورودی به ایران از یک میلیون و 649 هزار و 479 نفر در سال 83 به رقم سه میلیون و 121 هزار و 281 نفر تا پایان سال 89 رسیده است.

رشد 13 درصدی در پنج ماهه نخست امسال

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی آمار دیگری از گردشگران خارجی هم داد و آن را در محدوده زمانی پنج ماه نخست امسال مطرح کرد و از رشد 13 درصدی آن خبر داد و گفت: بر اساس آمار بدست آمده در سال 90، تعداد یک میلیون و 451 هزار و 639 گردشگر خارجی تا ابتدای شهریور ماه برای بازدید از جاذبه های توریستی کشورمان به ایران سفر کرده اند.

تناقض در آمار گردشگران سال 88

اسفندماه سال 89، شهباز یزدانی معاون گردشگری سابق سازمان میراث فرهنگی درباره ورود گردشگران خارجی به ایران در سال 88 عنوان کرده بود: بر اساس آمار سال88،‌ دو میلیون و 590 هزار گردشگر خارجی به کشورمان سفر کردند.

اما در مهر ماه 89 حمید بقایی رئیس سابق سازمان در حاشیه سفر به اردبیل آمار گردشگران خارجی سال 88 را حدود 200 هزار نفر کمتر اعلام کرد و اظهار داشت: بر اساس آمار گمرکات کشور سال گذشته 2 میلیون و 400 هزار گردشگر خارجی به ایران سفر کرده بودند!

مبنای آمار گردشگران خارجی متشکل از مسافر و گردشگر بود

اکنون بررسی آمارهای ورود گردشگران خارجی در سالهای گذشته نکته دیگری را به یاد می آورد و ثابت می کند که از همان ابتدا این آمار که سازمان ادعا می کند همگی گردشگر خارجی هستند و نه مسافر، متشکل از گردشگران خارجی و ایرانی و مسافران بوده است!

در سال 84 مدیر کل سابق دفتر آمار، اطلاعات و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی تعداد گردشگران ورودی به ایران را در سه ماه نخست همان سال 700 هزار نفر اعلام کرده بود و میزان مسافران و گردشگران خارجی و ایرانی را نیز تفکیک کرده و گفته بود: یک میلیون و 147هزار نفر مسافر وارد کشور شدند که از این تعداد مسافر ورودی 833 هزار نفر ایرانی و تعداد 314 هزار نفر خارجی بوده اند.

اما آمار سال 84 مبنای همه محاسبات اشتباه سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت تا جایی که متولیان از همان سال در این سازمان آمار مسافران ایرانی و خارجی را ترکیب و به عنوان مبنا و به نام گردشگران خارجی ورودی اعلام کردند.

اردشیر اروجی مدیر کل سابق دفتر آمار، اطلاعات و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی در این باره به خبرنگار مهر گفت: سال 84 آمار ورود گردشگران خارجی را با بررسی آمار سازمان گمرک که هر سه ماه یک بار اعلام می شد بررسی کرده و متوجه شدیم که از آن تعداد تنها 700 هزار نفر گردشگر و بقیه مسافر بوده اند.

اروجی گفت: در حقیقت گردشگران واقعی کمتر از آن هم بود چون یک گردشگر حتما باید در مراکز اقامتی و گردشگری سکونت داشته باشد.

با این حال فعالان گردشگری بخش خصوصی از رکود صنعت گردشگری و خالی ماندن هتلها خبر می دهند و معتقدند که اگر ورود این تعداد گردشگر صحیح باشد حداقل باید استان اصفهان به عنوان شهر مقصد گردشگران خارجی مملو از گردشگران خارجی باشد.

میزان اقامت گردشگران خارجی نزدیک به صفر بوده است

علی اصغر رضایت رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان به خبرنگار مهر گفت: در نیمه نخست امسال میزان اقامت گردشگران خارجی نزدیک به صفر بوده است.

امین یوسفی، کارشناس گردشگری نیز به خبرنگار مهر گفت: چگونه است که هتلداران و تورگردانان و آژانسهای مسافرتی از رکود صحبت می کند اما مسئولان گردشگری از رشد بی سابقه ورود گردشگران خارجی خبر می دهند!؟

وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی باید آمار بالایی از تعداد گردشگران خارجی و ورودی اعلام کند چون در غیر این صورت مسئولان دولتی هیچ گاه بابت چند صد هزار گردشگر خارجی تسهیلات نمی دهند!