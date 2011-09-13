به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدر نوری در ششمین جشنواره ملی تعاونی های برتر استان همدان افزود: بخش تعاون باید به سمت عرصه‌های بزرگ حرکت کند و برای این امر باید آمادگی لازم را داشته باشد.

علی حیدر نوری اضافه کرد: فعالیت بنگاه‌های کوچک در یک مدت زمان کوتاه خوب است اما باید در بلندمدت فعالیت خود را گسترش داده و قدرت را به دست بگیرد.

وی ادامه داد: در غیر این صورت این بنگاه ها توانایی رقابت با شرکت‌های بزرگ را نخواهند داشت و کنارزده می‌شوند.

نوری گفت: تعاون از دو منظر اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت است و به دلیل سهیم بودن عموم در اداره امور، ارتقا و توانمندسازی دهک‌های پایین جامعه و فقرزدایی از نظر اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

علی حیدر نوری اضافه کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی که در اصل 44 قانون اساسی در وجود دارد باید به بخش تعاون بیشتر پرداخته شود.

نوری با بیان اینکه حرکت‌های بسیار ارزنده‌ای در بخش تعاون شکل گرفته است، اظهار داشت: علی رغم این، نارسایی هایی نیز در این بخش وجود دارد که باید با تدابیری آنها را مرتفع کرد.

نبود مشاوران قوی در حوزه تعاون نقص است

وی نبود مشاوران قوی در حوزه تعاون را از نقایص این بخش دانست و گفت: مدیران تعاون باید به عواقب انتخاب و تصمیمات خود توجه کنند چرا که در شکل‌گیری تعاونی‌ها برگزاری آموزش‌های توجیهی بسیار مهم است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان یادآور شد: تشکیل آموزشهای توجیهی برای تعاونی‌گران منجر به آشنایی آنها با اهداف و بازار کار می‌شود.

علی حیدر نوری بر توانمندسازی افراد در تعاونی‌ها به ویژه در حوزه مدیریت تأکید کرد و افزود: مدیران تعاونی‌ها باید تفکر ملی و فراملی داشته باشند چرا که این موضوع از عوامل موفقیت آنها است.

نوری اظهار داشت: آموزش‌های مقدماتی از جمله بحث‌های مالی، حسابداری و بانکی به تعاونی‌گران و حمایت‌های مالی آنها امری ضروری است.

صندوق توسعه ملی فرصتی برای تعاونی ها است

وی با اشاره به اینکه استفاده از فرصت‌های زودگذر بسیار است، گفت: صندوق توسعه ملی فرصت بسیار ارزشمندی است که تعاونی‌ها باید برای تأمین منابع مالی از این صندوق استفاده کنند.

نوری یادآور شد: داشتن قدرت‌ صادرات و حضور در بازی‌های جهانی منجر به موفقیت و رقابت در عرصه‌های اقتصاد جهانی می‌شود.

وی با اشاره به ورود کالاهای قاچاق به کشور افزود: تعاونی‌های استان همدان برای رقابت در بازارهای جهانی باید از نظر تولید و کیفیت، در صادرات جهش داشته باشند.

نوری ادامه داد: ایجاد اشتغال، گسترش عدالت و توانمندسازی دهکهای پایین جامعه از اهداف بخش‌ تعاون در برنامه پنجم توسعه است چرا که اجرای عدالت از طریق تعاونی‌ها شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه 25 درصد تسهیلات کشور از طریق بخش تعاون اداره می‌شود، گفت: مشارکت دادن مردم در تصمیمات و افزایش سطح ثروت ملی از اهداف مهم اصل 44 قانون اساسی است.