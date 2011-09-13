هشت هزار کالای کارشناسی شده در نمایشگاه پاییزه همدان عرضه می شود

علیرضا شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بازگشایی مدارس، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از 22 شهریور تا دوم مهرماه به مدت 10 روز در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی همدان برپا می شود.

وی با بیان اینکه در نمایشگاه پاییزه مایحتاج مردم به خصوص دانش‌آموزان عرضه می شود، عنوان کرد: قیمت‌ها بین پنج تا 20درصد زیر قیمت بازار بوده وکالاهای این نمایشگاه توسط سه کارشناس اتحادیه، مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی کارشناسی شده است.

رئیس مجمع امور صنفی همدان با بیان اینکه سعی شده کسانی در این نمایشگاه شرکت کنند که هم قانونمند باشند و هم پروانه کسب معتبر داشته باشند، گفت: تولیدکنندگان داخلی استان همدان برای شرکت در این نمایشگاه در اولویت قرار دارند.

تعداد 250 غرفه در نمایشگاه پاییزه همدان فعال می شود

وی با بیان اینکه تعداد 250 غرفه در نمایشگاه پاییزه در مدت تعیین شده برای خدمت‌رسانی مردم فعال می‌شود، عنوان کرد: فروشندگان اجناس ایرانی با کیفیت بالا در نمایشگاه غرفه‌دار می شوند.

شمس با اشاره به عرضه پوشاک در نمایشگاه پاییزه گفت: دو غرفه حجاب و عفاف نیز در این نمایشگاه با محوریت اتحادیه خیاطان خواهران برپا خواهد شد که در آن اجناسی که متناسب با پوشش اسلامی ایرانی است، عرضه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه از پذیرش کالاهای بی‌کیفیت در نمایشگاه خودداری می‌شود، متذکر شد: اولویت غرفه‌دار شدن با کسانی است که کالاهای باکیفیتی را ارائه کنند.

رئیس مجمع امور صنفی همدان با بیان اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه پاییزه درآمدزایی نیست و حتی ممکن است در این خصوص هزینه‌هایی را نیز متحمل شویم، تاکید کرد: هدف رضایتمندی مردم است تا مردم بتوانند مایحتاج خود را راحت‌تر تهیه کنند.

وی در خصوص علت دیر برگزار شدن نمایشگاه پاییزه در همدان ضمن تأیید این موضوع گفت: با توجه به اینکه پیش از این در تقویم نمایشگاهی 22 شهرویور تا یک مهر برای این نمایشگاه مشخص شده بود نمایشگاه پاییزه در این تاریخ برگزار خواهد شد.

شمس با اشاره به عرضه مواد غذایی، خوراک، پوشاک، مواد پروتئینی، مواد بهداشتی و لوازم التحریر در نمایشگاه پاییزه همدان، یادآور شد: حدود هشت هزار کالا به صورت تک تک کارشناسی و پلمپ شده و تمام کالاهایی که در نمایشگاه عرضه خواهد شد زیر قیمت بازار است.

بازرسی و نظارت اصناف در ایام بازگشایی مدارس تشدید می شود

وی با اشاره به تشدید بازرسی و نظارت در ایام بازگشایی مدارس، عنوان کرد: بازرسی و نظارت در محل مجمع امور صنفی همدان به صورت صبح و بعد از ظهر صورت می‌پذیرد.

شمس با اعلام آمادگی مبنی بر دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مردم، افزود: در صورت وجود شکوائیه نیز موضوع در اسرع وقت بررسی خواهد شد.

رئیس مجمع امور صنفی همدان بیان کرد: سازمان تعزیرات یک اکیپ سیار را در نمایشگاه پاییزه همدان مستقر خواهد کرد که به صورت مستمر غرفه ها را رصد می‌کنند.