1300 غرفه در نمایشگاه های پاییزه گیلان دایر می شود

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این غرفه ها کالاهای از قبیل پوشاک، کیف، کفش، لوازم التحریر و همچنین مواد غذایی مورد نیاز مردم در شهرستان های استان مختلف عرضه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه از عرضه هرگونه کالای بی کیفیت در نمایشگاه های پاییزه استان جلوگیری می شود، اظهارداشت: بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حفظ تعادل قیمت در نمایشگاه ها و همچنین عرضه کالاهای با کیفیت، استاندارد و مورد نظر مشتری در نمایشگاه توجه ویژه خواهد شد.

رئیس بازرگانی گیلان گفت: اهداف مزبور با نظارت بازرسان سازمان بازرگانی و ناظرینی که از سوی مجامع و اتحادیه های صنفی به عنوان کارشناس بکار گرفته می شود در سطح نمایشگاه های استان اجرایی خواهد شد.

وی یادآورشد: اصناف با همه توان خود نمایشگاه ها را به نحوی مدیریت خواهند کرد که مردم با آرامش خاطر بحث خرید فصل پائیزه خود را به نحواحسن انجام دهند.

نمایشگاه های پائیزه گیلان از 20 تا 30 شهریورماه امسال به تدریج در سطح استان دایر خواهند شد.