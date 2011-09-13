محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص اخبار منتشره درباره کسالت سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشور، با بیان اینکه این خبر را کاملا تکذیب می کنم، گفت: ایشان امروز در دفتر کارش حضور داشته و فردا نیز برنامه های کاری خود را طبق روال انجام خواهد داد.

وی تاکید کرد: آقای خاتمی در سلامت کامل هستند. این قبیل خبر سازی ها متکی به برخی تحریکات است و به تناسب اوضاع جامعه شدت و ضعف دارد .

دبیر فراکسیون خط امام مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا طبق گفته آقای غفوری فرد آقای خاتمی تصمیمی برای حضور در انتخابات و قرار داشتن در راس یک جریان دارد، گفت: آقای غفوری فرد انسان خوش نفسی هستند و با دید مثبت به مسائل نگاه می کنند و مکنونات قلبی خود را گفته اند.

وی ادامه داد: جبهه اصلاحات هنوز درباره حضور یا عدم حضور در انتخابات موضعی اعلام نکرده است. این جبهه مهرماه نسبت به این موضوع اعلام موضع خواهد کرد.

به گزارش مهر، برخی سایت‌های خبری از کسالت سید محمد خاتمی خبر داده بودند.