جذب بودجه های نقدی اجرای پروژه ها را سرعت می بخشد

مهرداد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر،با بیان اینکه قالب پروژه های تعریف شده شهرداری، طرح های عمرانی و خدمات شهری است، گفت: ساماندهی مسائل مالی شهرداری منتج به ارائه خدمات بهینه با هدف انتفاع شهر می شود.

وی، برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت بر چگونگی هزینه کرد درآمدهای شهرداری در تحقق اهداف مدیریت شهری را مهم ارزیابی کرد و افزود: مدیریت شهری کرج برای جذب بودجه سال 90 که بر اساس برنامه ریزی های کارشناسی تنظیم شده عملکردی موفق داشته است.

ترابیان، رعایت عدالت اجتماعی در توسعه شهری را مهم ارزیابی کرد و افزود: مدیریت هزینه در شهرداری و توجه ویژه به لزوم انضباط مالی و کنترل هزینه ها از اولویتهای مهم در برنامه ریزی های شهرداری کرج است.

مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای شهری

وی با تاکید بر افزایش کارایی و بهره وری در زمینه اجرای پروژه های شهری از طریق جذب بودجه های نقدی و تهاتری افزود: برون سپاری واگذاری امور به بخش خصوصی نیز از دیگر راهکارهای موفق برای تحقق اهداف مدیریت شهری است.

اتمام طرحهای نیمه کاره، اولویت شهرداری کرج است.

معاون اداری مالی شهرداری کرج اولویتهای کاری سال 90 شهرداری کرج را اتمام طرحها و پروژه های نیمه تمام ذکر کرد و اظهارداشت: تعمیر و تکمیل فضاهای موجود، ارائه خدمات رفاهی، عمرانی و توجه به افزایش درآمدهای پایداراز دیگر اولویتهای برنامه شهرداری کرج در سال جاری است.

ترابیان حمایت از حضور فعال بخش های خصوصی و فراهم آوردن زمینه های این حضور از سرفصل های مهم شهرداری کرج دانست.

معاون اداری مالی شهرداری کرج، با تاکید بر ضرورت جذب بودجه های نقدی و تهاتری شهرداری، آن را عاملی مهم در تسریع اجرای پروژه های تعریف شده عنوان کرد.

