تشابه اسمی شهرستان البرز و استان البرز مشکل ساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای عمومی شهرستان البرز عصر دوشنبه در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه در خصوص مشکلات ناشی از تشابه اسمی استان البرز(کرج) و شهرستان البرز در استان قزوین بحث و تبادل نظر شد.

محمد حسن پور، سرپرست فرمانداری شهرستان البرز در این جلسه گفت: پس از استان شدن کرج، انتخاب نام البرز برای این استان، موجب تشابه اسمی آن با شهرستان البرز در استان قزوین شده و به همین دلیل در برخی ارسال و مراسلات پستی و مکاتبات اداری اشتباهاتی صورت گرفته است.

وی افزود: این امر مشکلات فراوانی را برای شهروندان این مناطق ایجاد کرده است که باید نسبت به حل آن اقدام شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان البرز با اشاره به مشکلات پیش آمده از شورای فرهنگ عمومی این شهرستان خواست تا با پیشنهاد نامی جدید برای فرمانداری این شهرستان، برای تغییر نام این شهرستان اقدام شده تا از بروز اینگونه مشکلات پیشگیری شود.