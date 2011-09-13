51 درصد واحدهای مسکونی روستایی در زنجان مقاوم سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حاجی زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بهسازی این واحدها از 11 هزار و 549 واحد به 30 هزار و 94 واحد رسیده که در ابتدای اجرای بهسازی و مقاوم سازی تنها 14 درصد از واحدهای مسکونی روستایی مقاوم سازی شده بود که این رقم از 49 درصد به 51 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان یادآور شد: 37 درصد واحدهای مسکونی مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان مقاوم سازی یا ساخته شده است.

حاجی زاده تعداد واحدهای مسکونی بازسازی شده در شهرهای زیر 25 هزار نفر را چهار هزار و 184 واحد اعلام کرد و افزود: سه هزار و هفت واحد در قالب مسکن خود مالک مهر در دست ساخت دارد.

وی گفت: استان زنجان رتبه سوم کشور در بازسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی را به خود اختصاص داده است.