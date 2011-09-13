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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۱۹

در هفته دفاع مقدس/

تئاتر دفاع مقدس در آشتیان برگزار می‌شود

تئاتر دفاع مقدس در آشتیان برگزار می‌شود

آشتیان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آشتیان از اجرای تئاتر هفته دفاع مقدس در شهرستان آشتیان خبر داد. ‌

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایش تئاتر دفاع مقدس به کارگردانی عباد کریمی و به همت انجمن نمایش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این نمایش به مدت پنج روز و در سالن اقبال آشتیانی برگزار می‌شود.

محمدی با بیان اینکه هنرمندان در دوران هشت سال دفاع مقدس سهم موثری در انتقال رشادت‌آفرینیهای رزمندگان داشتند، گفت: امروز  فعالان عرصه هنر و ادبیات دفاع مقدس باید از هیچ گونه کوششی در حفظ و تثبیت این ارزش‌ها دریغ نکنند و همواره آنها را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

وی گفت: برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری برگزاری مراسم شب شعر و خاطره‌گویی، دیدار با هنرمندان،‌ از دیگر برنامه‌های این شهرستان در هفته دفاع مقدس است.

محمدی تاکید کرد: همه ما وظیفه داریم در راستای حفظ و ترویج فرهنگ شهادت و ارزش‌های دفاع مقدس هر چه در توان داریم برطبق اخلاص بگذاریم و آن جلوه‌های ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.وی با اشاره به اینکه امروز که دشمن با همه امکانات خود تهاجمات سنگینی را علیه جوانان کشور آغاز کرده‌اند، زنده نگهداشتن یاد و خاطره رشادت‌آفرینی رزمندگان در دوران مقدس نقش موثری در اشاعه ارزش‌های دفاع مقدس دارد که باید به این وسیله جوانان را در برابر توطئه‌های دشمنان بیمه کرد.

‌وی تاکید کرد: از طریق هنر می‌توان بسیاری از ارزش‌ها را در جامعه نهادینه کرد و هنرمندان می‌توانند به بهترین شکل به ترویج ارزش‌های مقدس جنگ تحمیلی بپردازند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آشتیان خاطر نشان ساخت: هفته دفاع مقدس باید هر ساله نسبت به سال‌ قبل با شکوه خاصی اجرا  شود تا نسل‌های امروزی متوجه رشادت‌های همنوعان خود در آن ایام شوند.

کد مطلب 1406217

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