اهدای 20 دستگاه رایانه به مدارس برتر کرج/ بسته فرهنگی در مدارس توزیع می شود

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگی شهرداری کرج در استقبال ویژه از دانش آموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید گفت: در این زمینه شهرداری با دست پر به استقبال مهر می رود.

وی افزود: در فصل تابستان شهرداری کرج طی هماهنگی با تمامی مناطق 12 گانه و سازمانها، کمیته استقبال از مهر تشکیل داد.

وی افزود: با برپایی این کمیته مقرر شد که تمامی مناطق 12 گانه شهرداری کرج اقدامات لازم را برای بهسازی معابر و فضای سبز مدارس تحت پوشش انجام دهند.

برنامه ریزی شهرداری برای بازگشایی مدارس

این مسئول عنوان کرد: امسال، برنامه ریزی برای استقبال از مهر و بازگشایی مدارس از سوی شهرداری نسبت به سالهای گذشته مسنجم و مطلوب تر انجام شد.

آقازاده ادامه داد: در این زمینه مقرر شده است که در هر منطقه شهرداری، در دو مدرسه به صورت متمرکز ویژه برنامه بازگشایی مدارس با حضور مسئولان مربوطه برگزار شود.

اهدای 20 دستگاه رایانه به مدارس برتر

شهردار کلانشهر کرج در ادامه از اهدای 20 دستگاه کامپیوتر به 20 مدرسه برتر کلانشهر کرج از سوی شهرداری خبر داد و اعلام کرد: در سال جاری با انسجام و برنامه ریزی در بخش مدیریت شهری زمینه های رفاه دانش آموزان فراهم شده است.

وی یادآور شد: تاکنون 90 درصد اقدامات در بخش مدیریت شهری برای آغاز سال تحصیلی جدید انجام شده است که به طور قطع طی چند روز آینده مابقی امور به پایان می رسد.

استفاده حداکثری از توان و ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی

این مسئول از اعمال مقررات جدید ترافیکی همزمان با بازگشایی مدارس در این کلانشهر خبر داد و افزود: طی هماهنگی با شورای ترافیک شهرستان، مقرر شده است که ناوگان حمل و نقل عمومی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید با تمام توان و ظرفیت به دانش آموزان خدمات ارائه دهد تا مشکلی در تردد آنها به وجود نیاید.

آقازاده، بر بهبود وضعیت عبور و مرور و ساماندهی سرویس های دانش آموزان تأکید کرد و گفت: همچنین در زمینه نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و خط کشی عابر پیاده در معابر به مناطق آیین نامه ارسال شده است.

توزیع 20 هزار بسته فرهنگی بین دانش آموزان

شهردار کلانشهر کرج در ادامه از توزیع 20 هزار بسته فرهنگی به دانش آموزان کرجی خبر داد و افزود: به منظور رفاه حال دانش آموزان و ایجاد فضای مناسب و شاداب در روزهای آغازین سال تحصیلی، به تمامی مدارس این کلانشهر خدمات مختلفی مانند نصب بنر خیرمقدم در ورودی تمامی مراکز ،توزیع بسته های فرهنگی و .... از سوی شهرداری ارائه می شود.

وی عنوان کرد: مدیران مدارس به منظور بازسازی فضای سبز مرکز آموزشی خود می توانند طی هماهنگی با سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج گل و گیاه مورد نیاز خود را تأمین کنند.

این مسئول اظهار داشت: همچنین در این زمینه مقرر شد که از پانزدهم شهریورماه سال جاری به مدت یک ماه هیچگونه مجوز حفاری در کلانشهر کرج صادر نشود.

یادآور می شود، شهرداری کرج در آستانه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 91-90، تعداد 20 دستگاه رایانه به مدارس برتر این کلانشهر اهدا می کند و 20 هزار بسته فرهنگی بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.