برترینهای هفتمین جشنواره قرآنی استان مرکزی معرفی شدند

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در رشته صحیح خوانی حمد و سوره، علی اصغر امیری از کانون آیت الله صدر و حسین عسگری ازکانون حضرت علی اصغر(ع) مشترکأ نفرات اول و علی لطفی کانون شهید رضا منصوری و حسین کاج کانون شهید کوچکی مشترکأ به عنوان نفرات دوم معرفی شدند.

وی افزود: محمد شریفی از کانون شهید رضا منصوری و هادی آشتیانی عراقی از کانون فرهنگی هنری شهید محبوبه دانش آشتیانی در رشته اذان رتبه های اول تا دوم را کسب کردند.

ذوالفقاری اظهار داشت: نفرات اول دوم رشته قرائت بخش برادران ولی الله فراهانی از کانون والعصر(عج) ومهدی امیری کانون امام خمینی(ره) معرفی شدند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی ادامه داد: در رشته ترتیل نیز مصطفی سعیدی از کانون شهید رضا منصوری و مهیار قاسمی از کانون شهید سیاوش امیری حایز رتبه های اول و دوم شدند.

وی، نفرات برگزیده حفظ یک جزء قرآن کریم در مرحله استانی جشنواره مدها متان را احمد سلیمانی از کانون سفینه النجاه و مهدی فرجی عنوان کرد.

ذوالفقاری افزود: هیئت داوران این جشنواره در رشته حفظ 3 جزء قرآن کریم محمد مقدم از کانون محمد رسول الله شازند را برگزیده دررتبه نخست و محمود جمشیدی از کانون چهارده معصوم(عج) اراک را به عنوان نفر دوم انتخاب کردند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی اظهار داشت: تنها برگزیده این جشنواره در رشته حفظ پنج جزء مهدی غلامی از کانون قائم آل محمد(عج) بود.

وی ادامه داد: در رشته حفظ 10 جزء حمید احمدی از کانون امام خمینی(ره) به عنوان نفر برگزیده این جشنواره و بهرام جهان شاهی و سعید مختاری از کانون شهید رضا منصوری به صورت مشترک عنوان دوم این بخش را کسب کردند.

ذوالفقاری گفت: برگزیدگان در حفظ 20 جز برادران را نیز مرتضی سعیدی از کانون شهید رضا منصوری و سید مصطفی جوادی از کانون راهیان قدس دانست.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی گفت: در بخش برادران و دررشته حفظ کل قرآن کریم مهدی کثیر رتبه اول و مسعود اکبری از کانون شهید رضا منصوری رتبه دوم این جشنواره را کسب کردند.

ذوالفقاری اظهار داشت: در بخش خواهران نیز محدثه مومنی از کانون شهدای مشهد الکوبه رتبه اول دررشته ترتیل و مهدیه سادات حسینی و زینب میرزاخانی مشترکأ نفرات دومی این جشنواره را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه در بخش خواهران و در رشته قرائت لیلا فراهانی از کانون شهدای مشهد الکوبه به عنوان نفر اول برگزیده شد افزود: طاهره ملایری از کانون شهید محبوبه دانش نفر دوم این بخش از جشنواره شدند.

ذوالفقاری گفت: هیئت داوران هفتمین جشنواره قرآنی مدها متان در بخش خواهران در حفظ پنج جزء فاطمه راهزانی، فاطمه ربیعی و از کانون فرهنگی شهید رضا منصوری را حایز رتبه های اول و دوم این رشته برگزیدند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی گفت: در رشته حفظ 10 جزء عاطفه یعقوبی کانون آیت الله اراکی نفر اول و سهیلا حسینخانی کانون آل رسول(ص) نفر دوم این جشنواره در این رشته شدند.

وی با بیان اینکه اعظم رباط میلی از کانون امام سجاد(ع) و زهره عابدی از کانون شهید مهدوی به ترتیب نفرات اول و دوم شدند، اظهار کرد: فهیمه جست رسته از کانون شهید اشرفی اصفهانی و طیبه ذوالفعلی کانون آل رسول(ص) نفرات اول تا دوم حفظ کل قرآن کریم شدند.

ذوالفقاری تصریح کرد: طیبه ملایری از کانون شهید محبوبه دانش و زینب پرنیان کانون شهید رضا منصوری در رشته یک جز قرآن کریم به ترتیب به عنوان نفرات اول و دوم از سوی هیات داوران انتخاب و معرفی شدند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی گفت: در حفظ 3 جزء قرآن کریم حدیثه و محدثه واحدی از کانون نور نفرات اول و دوم این جشنواره شدند.

وی عنوان کرد: نفرات اول در هر رشته در بخش برادران به مرحله کشوری این جشنواره که سوم تا ششم آبان ماه سال 90 در استان زنجان برگزار می شود راه پیدا می کنند.