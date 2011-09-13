به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی مسابقات فوتبال نوجوانان (زیر 16 سال) آسیا روز دوشنبه با برگزاری 12 دیدار ادامه یافت که شکست استرالیا برابر تایلند مهمترین اتفاق این بازی بود. همچنین کویت برابر افغانستان متوقف شد و امارات هم به تساوی یک بر یک مقابل یمن رضایت داد.

در گروه F هم تیم کره‌جنوبی برابر ویتنام به نتیجه یک بر یک دست یافت. کر‌ه‌ای در دوره گذشته این مسابقات در مرحله گروهی برابر ویتام ناکام شدند تا از راهیابی به مرحله نهایی این رقابت‌ها که در ازبکستان برگزار شد، محروم شوند. نتایج کامل دیدارهای روز دوشنبه به شرح زیر است:

گروه A:

* ایران 5 - فلسطین صفر

* بنگلادش صفر - عراق 7

جدول رده‌بندی گروه A:

1- عراق 3 امتیاز، 2- ایران 3 امتیاز، 3- قطر بدون امتیاز(بدون بازی)، 4- فلسطین بدون امتیاز 5- بنگلادش بدون امتیاز

گروه B:

* امارات یک - یمن یک

* کویت یک - افغانستان یک

* پاکستان 4 - مالدیو صفر

جدول رده‌بندی گروه B:

1- پاکستان 3 امتیاز، 2- افغانستان یک امتیاز، 3- کویت یک امتیاز، 4- امارات یک امتیاز، 5- یمن یک امتیاز، 6- مالدیو بدون امتیاز

گروه D:

* عربستان 3 - عمان صفر

* سوریه 2 - نپال صفر

جدول رده‌بندی گروه D:

1- عربستان 3 امتیاز، 2 - سوریه 3 امتیاز، 3- نپال بدون امتیاز، 4- عمان بدون امتیاز

گروه F:

* کره‌جنوبی یک - ویتنام یک

* لائوس 5 - کامبوج صفر

* تایوان صفر - ژاپن 4

جدول رده‌بندی گروه F:

1- لائوس 3 امتیاز، 2- ژاپن 3 امتیاز، 3- کره‌جنوبی یک امتیاز، 4- ویتنام یک امتیاز، 5- تایوان بدون امتیاز، 6- کامبوج بدون امتیاز

گروه G:

* استرالیا 2 - تایلند 3

* میانمار یک - اندونزی 4

* هنگ کنگ 4 - گوآم یک

جدول رده‌بندی گروه G:

1- هنگ‌کنگ 3 امتیاز، 2- اندونزی 3 امتیاز، 3- تایلند 3 امتیاز، 4- استرالیا بدون امتیاز، 5- میانمار بدون امتیاز، 6- گوآم بدون امتیاز