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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۴۴

روحی در گفتگو با مهر:

630 دستگاه بیلر برای بسته بندی علوفه در اختیار شالیکاران گیلانی است

630 دستگاه بیلر برای بسته بندی علوفه در اختیار شالیکاران گیلانی است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: در حال حاضر بیش از 630 دستگاه بیلر برای بسته بندی علوفه در اختیار شالیکاران استان است.

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه گیلان دارای 238 هزار هکتار اراضی شالیکاری است، افزود: کاه و کلش ناشی از برداشت محصول برنج می تواند به عنوان تعلف دام بسیار موثر باشد.

وی اظهارداشت: تبدیل کاه وکلش و به علوفه ضمن ارتقای اقتصاد خانوارهای روستایی می تواند در کمبود علوفه نقش بسزایی داشته باشد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: علی رغم توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی و محیط زیست استان مبنی بر عدم آتش زدن کاه و کلش در مزارع شالیکاری متاسفانه کشاورزان به روش های سنتی کاه و کلش را آتش می زنند که این حرکت آلودگی خاصی برای محیط زیست ایجاد خواهد کرد.

وی در ادامه به معایب سوزاندن کاه و کلش اشاره کرد و افزود: از بین رفتن عناصر غذایی موجود در خاک به شکل گاز از قبیل گوگرد، ازت، کربن و همچنین موجب فقیر شدن خاک از نظر عناصر، از بین رفتن موجودات زنده مفید به ویژه کرم خاکی در اثر تولید گرمای زیاد و در نهایت موجب از بین رفتن ساختمان خاک و شرایط مساعد برای رشد و فعالیت ریشه گیاهان می شود.

روحی ماسوله گفت: آلوده شدن هوای تنفسی انسان به گیاهان و موجودات زنده به دود و سایر گازهای حاصل از سوختن کاه و کلش و تجمع این دودها در آسمان موجب افزایش گرمای منطقه شده و در نهایت باعث گرمازدگی گیاهان و در ختان خواهد شد.

وی اظهارداشت: گرمای زیاد در اثر سوختن کاه و کلش موجب سفت تر شدن خاک شده و با ایجاد قشرهای سفت و سله از جوانه زدن بذرها و استقرار بوته ها و گسترش ریشه در خاک جلوگیری می کند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان عنوان کرد: خاک در معرض فرسایش شدید آب و باد قرار گرفته و با از بین رفتن لایه های خاک زنده زمین زراعی قدرت حاصلخیزی و تولید محصول خود را از دست می دهد.

وی ادامه داد: با کاهش مواد آلی خاک در اثر سوختن کاه و کلش، گیاهان زراعی تحمل و مقاومت خود را در برابر آفات، بیماریها، خشکی، گرما و سرما از دست می دهند.

روحی ماسوله یادآورشد: با مصرف بی رویه کودهای شیمیایی در اثر از بین رفتن مواد آلی خاک، گیاهان زراعی نسبت به تنش های محیطی و عوامل زیان آور حساستر می شوند.

کد مطلب 1406237

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