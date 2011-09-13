تمرینات تیم شهباز کرج به زودی آغاز می شود

البرز علی امیری یکی از مربیان این تیم در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: رقابت های لیگ برتر کشور با حضور 16 تیم از آبانماه امسال آغاز می شود و تمرینات جدی تیم ما برای حضور آبرومندانه در این مسابقات پس از تست گیری از بازیکنان متعد شهرستان به زودی آغاز می شود.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی ما نبود زمین تمرین مناسب و کافی است و امیدوارم بامساعدت اداره کل ورزش و جوانان و هیئت فوتبال استان البرز بتوانیم تمرینات منظم و خوبی را در ادامه انجام دهیم.

امیری در پایان گفت: لیگ برتر به صورت رفت و برگشت برگزار می شود و امیدوارم شهباز در رقابت با تیم های متمول و قدرتمند کشور از اعتبار فوتبال استان البرز دفاع کند.