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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

برای حضور پر قدرت؛

تمرینات تیم شهباز کرج به زودی آغاز می شود

تمرینات تیم شهباز کرج به زودی آغاز می شود

کرج - خبرگزاری مهر: تمرینات تیم فوتبال نونهالان شهباز کرج برای حضور در لیگ برتر نونهالان کشور به زودی آغاز می شود.

البرز علی امیری یکی از مربیان این تیم در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: رقابت های لیگ برتر کشور با حضور 16 تیم از آبانماه امسال آغاز می شود و تمرینات جدی تیم ما برای حضور آبرومندانه در این مسابقات پس از تست گیری از بازیکنان متعد شهرستان به زودی آغاز می شود.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی ما نبود زمین تمرین مناسب و کافی است و امیدوارم بامساعدت اداره کل ورزش و جوانان و هیئت فوتبال استان البرز بتوانیم تمرینات منظم و خوبی را در ادامه انجام دهیم.

امیری در پایان گفت: لیگ برتر به صورت رفت و برگشت برگزار می شود و امیدوارم شهباز در رقابت با تیم های متمول و قدرتمند کشور از اعتبار فوتبال استان البرز دفاع کند.

کد مطلب 1406245

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