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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۲۲

بعد از هشت سال تعطیلی/

بزرگترین سینمای کشور به مرکز فرهنگی تبدیل شد

بزرگترین سینمای کشور به مرکز فرهنگی تبدیل شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل ارشاد اسلامی استان مرکزی از تبدیل شدن سینما استقلال اراک به عنوان بزرگترین سینمای کشور به مرکز فرهنگی، هنری و سینمایی پس از هشت سال تعطیلی خبر داد و گفت: این مرکز فرهنکی با نام ستارگان بزودی آغاز به کار خواهد کرد.

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این اقدام با مجوز وزارت ارشاد صورت گرفته است گفت: تاکنون بیش از 200 میلیون توان برای نوسازی امکانات فرسوده شده این سینما و تبدیل آن به یک مرکز فرهنگی و هنری مجهز هزینه شده است.

وی گفت: اکنون این سینما در مراحل پایانی نوسازی قرار دارد و با اجرای برنامه فرهنگی و هنری در هفته دفاع مقدس بازگشایی می شود.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان مرکزی اضافه کرد: این مرکز اکنون مجهز به کلیه امکانات آن مانند نور، صدا و تصویر نو و به روز شده است.
 
مشایخی با اشاره به اینکه سیاست گذار و برنامه ریز این مرکز ارشاد استان خواهد بود، گفت: اجرای برنامه های فرهنگی و هنری به یکی از تشکلهای فرهنگی خصوصی استان واگذار خواهد شد.
 
وی افزود: به دلیل مرکزیت این مرکز و ظرفیت مناسب آن که به بیش از 900 صندلی می رسد مکان مناسبی برای اجرای برنامه های مختلف فرهنگی هنری، مثل تئاتر و کنسرت در مرکز شهر است.
کد مطلب 1406246

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