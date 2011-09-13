بزرگترین سینمای کشور به مرکز فرهنگی تبدیل شد

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این اقدام با مجوز وزارت ارشاد صورت گرفته است گفت: تاکنون بیش از 200 میلیون توان برای نوسازی امکانات فرسوده شده این سینما و تبدیل آن به یک مرکز فرهنگی و هنری مجهز هزینه شده است.

وی گفت: اکنون این سینما در مراحل پایانی نوسازی قرار دارد و با اجرای برنامه فرهنگی و هنری در هفته دفاع مقدس بازگشایی می شود.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان مرکزی اضافه کرد: این مرکز اکنون مجهز به کلیه امکانات آن مانند نور، صدا و تصویر نو و به روز شده است.

مشایخی با اشاره به اینکه سیاست گذار و برنامه ریز این مرکز ارشاد استان خواهد بود، گفت: اجرای برنامه های فرهنگی و هنری به یکی از تشکلهای فرهنگی خصوصی استان واگذار خواهد شد.