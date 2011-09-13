فهم اعجاز قرآن با تحقیق و پژوهش امکان پذیر است

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرگار مهر افزود: جهان اسلام عظمت و اقتدار خویش را به برکت تعالیم این کتاب حیات بخش کسب کرده است و امروز وظیفه اصحاب مسجد و قرآن برای ترویج و گسترش فرامین الهی در جامعه خطیر است.

وی افزود: معرفت نفس مقدمه معرفت خدای متعال است و ارتباط با قرآن کریم به انسان کمک می کند تا ضمن شناخت ابعاد مختلف وجودی خود نسبت به خدای آفریننده شناخت بهتری پیدا کند.

حجت الاسلام ذوالفقاری ادامه داد: اهمیت، ارزش و جایگاه کتاب آسمانی قرآن در هدایت انسان ها در تمام اعصار و قرون بر کسی پوشیده نیست همچنان که انقلاب اسلامی با الهام از آموزه های قرآنی پایه ‌ریزی و در مقابل تمامی زورگویان عالم پایداری کرده و حقانیت خود را به اثبات رسانده است.

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مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی گفت: در سایه بهره مندی از رهنمودهای قرآن کریم امروز میهن اسلامی ما سرافراز و علی رغم ایستادگی در مقابل ظلم و ستم مستکبران از جمله کشورهای مستقل و در حال پیشرفت است که الگویی برای برپایی بیداری در سایه کشورهای دنیا نیز شده است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز برگزاری حجشنواره قرآنی استان مرکزی گفت: جشنواره قرآنی " مدهامتان " از پرشورترین جشنواره هایی است که توسط دبیرخانه استان برگزار می شود و علاقه مندان زیادی در میان اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور دارد.

حجت الاسلام ذوالفقاری با اشاره به اینکه این جشنواره در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می شود، عنوان کرد: رتبه های اول هر رشته برای رقابت و حضور در مرحله کشوری مهرماه سال جاری به استان زنجان اعزام می شوند.



