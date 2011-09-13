میزان درآمدهای مصوب گلستان 18 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهدوی نیا عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: در سال جاری هنوز اعتبارات ملی ابلاغ نشده اما مبلغ هزار و370 میلیارد ریال اعتبارات استانی مصوب شده است.

وی در ادامه گفت: در سال 90 مبلغ 190میلیارد ریال به عنوان تنخواه در اختیار دستگاه ها قرار داده شده است.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان اظهار داشت: همچنین درآمد عمومی وصولی استان تا پایان مرداد سال جاری بالغ بر475 میلیارد ریال بوده است که به میزان یک درصد نسبت به نرخ مصوب رشد را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه در سال 89 اعتبارات سایر هزینه ای استان 850 میلیارد ریال بوده عنوان داشت: 80 درصد این اعتبار به مبلغ 690 میلیاردریال تحقق یافت و برای اعتبارت سایر هزینه ای سال 90 نیز مبلغ 725 میلیارد ریال مصوب شده است که 200 میلیارد ریال آن با هماهنگی معاونت برنامه ریزی به عنوان تنخواه در اختیار دستگاههای استان قرار گرفته است.

وی اعتبارت استان را در بخش تملک دارائیهای سرمایه ای بابت اعتبارات عمرانی در سال 89 به میزان دو هزار و420میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این اعتبارات در بخش طرح های ملی، استانی، ملی استانی، اعتبارات فرهنگی و مازاد درآمد و سایر ردیف ها است که بیش از 72 درصد آن تخصیص داده شد و به 90 دستگاه اجرایی تعلق گرفت.

مهدوی نیا وصول درآمدهای استان را در سال 89 یک هزار و120میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: مصوب ما در قانون به مبلغ 950 میلیارد ریال بود که 17درصد در وصول درآمدها نسبت به نرخ مصوب رشد را شاهد بودیم.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی ما 84 درصد مبلغ مصوب مالیاتی است، تصریح کرد: گلستان یک استان کشاورزی است و مهمترین مشکل ما در استان در بخش مالیات مربوط به معافیت های مالی بخش کشاورزی است.



وی در ادامه افزود: طی 12 ماه سال 89 خزانه معین استان از محل اعتبارات هزینه ای بابت حقوق، مزایای کارکنان رسمی و پیمانی برای 40 دستگاه اجرایی به تعداد 33 هزار و150نفر پرسنل به مبلغ سه هزار و100میلیارد ریال پرداخت کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین در پنج ماهه نخست سال جاری بابت حقوق ماهیانه تعداد 33 هزار و100نفر از کارکنان مبلغ یک هزار و210میلیارد ریال پرداخت شد.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان در ادامه در خصوص سهام عدالت گفت: طی 19مرحله در استان ثبت نام سهام عدالت را داشتیم که از سال 86 تاکنون تعداد مشمولان شناسایی شده ما یک میلیون و237هزار و67نفر هستند که تعداد مشمولان ثبت نام شده نیز تعداد یک میلیون و210 هزار و988 نفر را شامل می شود.

وی افزود: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که ثبت نام شدگان آنها تعداد 226هزار و 218نفر را شامل می شدند، نزدیک به 52 درصد مشمول دریافت سود شده اند که تعداد 108 هزار و 343 نفر را شامل می شود.

مهدوی نیا همچنین بیان کرد: از 643هزار و920 نفر مشمولان ثبت نام شده در بخش روستاییان وعشایر تعداد439 هزار و473 نفر سود خود را دریافت کرده اند.

وی گفت: در مجموع 690هزار و121نفر از کل ثبت نام کنندگان سود سهام خود را دریافت کرده اند و تاکنون 20هزار نفر به دلایل مختلف برای دریافت سهام عدالت ثبت نام نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه تنها تا پایان سال 87 سود سهام پرداخت شد واز اول 88 توزیع نشد، افزود: تا زمانی که سازمان خصوصی سازی و دبیرخانه مرکزی اعلام نکند ما نمی توانیم ثبت نامی از افراد ثبت نام نشده به عمل آوریم.