عضویت 374 مهندس ناظر متخلف در استان قزوین لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: کنترل و نظارت بر فعالیت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در طول سال جدی است و با بررسی های انجام شده 374 نفر از مهندسان که در استان ساکن نبودند و تنها از مهر و امضای آنها استفاده می شد و بیشترین تخلفات مربوط به آنها بود لغو شده است.

وی لغو پروانه کار را نیز از مجازات های پیش بینی شده برای متخلفان ناظر دانست و گفت: با نظارت کامل بر فعالیتها و رعایت ضوابط تعیین شده عضویت مهندسان اشتغال تمام وقت در سازمان ممنوع شده است.

استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و ساز

فرخزاد در خصوص استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و سازها اظهارداشت: استفاده از مصالح استاندارد ساختمانی در ساخت و سازها کاملا توسط سازمان، نظارت و پیگیری می شود و تنها استانی هستیم که استفاده از یونولیت غیراستاندارد ممنوع شده و بکارگیری تیرآهن و میلگرد استاندارد در ساخت و سازها جدی است تا از حوادث غیرمترقبه جلوگیری شود.

این مسئول یادآورشد: باید با هماهنگی مناسب از ورود مصالح ساختمانی غیر استاندارد در مبادی ورودی کشور جلوگیری شود تا دچار زیان نشویم.

راه اندازی اتاق فکر با حضور 670 مهندس ناظر

وی از ساماندهی نیروهای خوش فکر و خلاق کارشناس در سازمان خبرداد و تصریح کرد: با ساماندهی 54 کمیسیون تخصصی و تشکیل اتاق فکر با حضور 670 مهندس، ترویج فرهنگ ایمنی را جدی گرفته ایم تا نگاه کارفرما و مجری اصلاح شود که برای تحقق این موضوع کارشناسان با حضور در مدارس، کارگاهها و کارخانه ها نسبت به فرهنگ سازی اقدام می کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین یادآورشد: با آموزش مستمر نیروهای مجری ساختمانی تلاش کرده ایم تا کیفیت ساخت و سازها با رعایت اصول ایمنی افزایش یابد و هزینه های اجرا تا حد قابل توجهی کم شود.



آموزش 18 هزار نفر در 17 رشته فنی

فرخزاد گفت: در دوره های آموزشی همه دست اندرکاران امور ساختمانی برای گذراندن دوره های فنی و تخصصی از جمله استادکاران پیش بینی شده که تاکنون بیش از 18 هزار نفر با گذراندن دوره آموزشی کارت مهارت گرفته اند.

وی افزود: این دوره ها از 12 ساعت تا 36 ساعت در 17 رشته فنی و ساختمانی از جمله جوشکاری، تاسیسات، درب و پنجره سازی، لوله کشی گاز و ساختمان و برق کشی برگزار شده است و امسال نیز تداوم خواهد یافت که خوشبختانه با اجباری شدن بیمه کارگران ساختمانی استقبال از این دوره ها بیشتر شده است.

فعالیت 42 تیم نظارتی در ساخت و سازها

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در ادامه گفت: 42 تیم نظارتی به عنوان ناظر عالی، کار بازرسی در ساخت و سازهای را انجام میدهند و با ارزیابی کار مهندسان نسبت به رفع اشکالات فنی، تعطیلی کار و ادامه ساخت و ساز با نظارت عالی مهندسان سازمان اقدام می شود.

وی گفت: با نظارت جدی این سازمان تعداد تولید کنندگان بتن آماده استان چهار برابر و نظارت بر جوش اسکلت های فلزی جدی تر شده است بطوری که نظارت بر کار فنی و کیفی ساخت و سازها نسبت به سایر استانها از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.

موج ساخت و ساز هر 10 سال یکبار رخ می دهد

فرخزاد بیان کرد: در استان قزوین در هر 10 سال شاهد موج ساخت و ساز هستیم که در سال 65 شهرک محمدیه، سال 75 شهرک کوثر و 85 شهرک مهرگان در قزوین شکل گرفته که با استفاده مناسب از این فرصت باید بتوانیم فرهنگ ساخت و ساز را به طور اصولی تغییر دهیم.

وی یادآورشد: در استان قزوین استفاده از تکنولوژی مدرن، مصالح استاندارد و کیفی سازی کاملا جا افتاده و در ساخت مسکن مهر استان استفاده فراگیر از مهندسان ذی صلاح بطور گسترده انجام شده است.

این مسئول گفت: با تائید وزیر مسکن و شهرسازی نظام مهندسی استان متعهدانه ودر راستای اهداف دولت در ساخت و ساز کیفی حرکت کرده ودر کشور شاخص است وبا کسب رتبه دوم کشوری در سرعت، کیفیت و قیمت مسکن مهر جایگاه ارزنده ای پیدا کرده ایم.

فرخزاد اضافه کرد: پروژه ساخت شهرک مهرگان در استان به عنوان یک حرکت بزرگ و اصولی و مطابق با اصول شهرسازی مورد تحسین بسیاری از بازدیدکنندگان استانهای دیگر قرار گرفته و با تامین زیرساختهای لازم امیدواریم شهرکی ایده آل در استان شکل بگیرد و مورد رضایت ساکنان واقع شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان گفت: طراحی و ساخت 10 مسجد در شهرک مهرگان آغاز شده، ساخت دو مدرسه توسط نظام مهندسی، چهار مدرسه توسط مسکن و شهرسازی، چهار مدرسه توسط نوسازی مدارس، چند مدرسه توسط شهرداری محمدیه نیز در حال اجراست تا نیازهای آموزشی ساکنان این شهرک تامین شود.

فرخزاد یادآورشد: در حوزه خدمات مهندسی هم کیفیت ساخت بسیار بالاست و استفاده از آسانسورهای استاندارد، اجرای آزمایش میلگرد، استفاده از لوله های آب پنج لایه و بهترین درب و پنجره دوجداره کیفیت ساخت را در سمکن مهر استان افزایش داده و تحولی جدی در ساخت و ساز در حال وقوع است.

خرید 700 میلیارد تومان مصالح ساختمانی

وی میزان خرید مصالح ساختمانی طرح مسکن مهر در استان را 700 میلیارد تومان دانست و اظهارداشت: 200 میلیارد تومان از این مصالح شامل سیمان و آهن آلات و مابقی درب و پنجره، کاشی و سرامیک و شیرآلات و سایر ملزومات ساختمانی است که تلاش کرده ایم این کالاها از تولید کنندگان داخل استان و کشور تامین شود.

مهندس ساختمانی بیکار نداریم

فرخزاد گفت: خوشبختانه با ساماندهی و برنامه ریزی مناسب انجام شده در استان هیچ عضو نظام مهندسی بیکار نیست و برای همه مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان، کار ایجاد شده است.

وی اظهارداشت: سازمان نظام مهندسی استان قزوین در حال حاضر چهار هزار و 300 عضو دارد که در هفت رشته عمران، معماری، تاسیسات برق، تاسیسات مکانیک، ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی فعالیت می کنند و برای همه اعضا شغل ایجاد شده است.

وی برگزاری 24 همایش و سمینار علمی و تخصصی، مسابقات عکاسی، قرآنی، ورزشی، کنسرت موسیقی، تجلیل از مهندسان برتر و تشکیل تیم های ورزشی را از دیگر فعالیتهای انجام شده در یک سال اخیر ذکر کرد.