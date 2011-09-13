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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

امینی:

45 درصد زندانیان گلستان مجددا به زندان باز می گردند

45 درصد زندانیان گلستان مجددا به زندان باز می گردند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای گلستان گفت: درصد بازگشت مجدد زندانیان استان به زندان از 40 درصد در سال گذشته به 45 درصد در سال جاری رسیده است.

محمود امینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره، وضعیت بازگشت مجدد زندانیان به زندان اظهار داشت: برای کاهش بازگشت ارتکاب جرم توسط افراد سابقه دار و در نتیجه کاهش آمار بازگشت مجدد زندانیان به زندان نیازمند فرهنگ سازی در سطح استان و کشور است.

وی از همه مسئولان فرهنگی استان، اصحاب رسانه از قبیل صدا و سیما، نشریات، اساتید دانشگاهی، حوزه و فرهیختگان استان درخواست کمک برای فرهنگ سازی در این زمینه کرد.

وی اظهار داشت: 84 درصد زندانیان استان از نظر سطح سواد زیر دیپلم و 13.5 درصد دارای مدرک دیپلم، یک درصد زندانیان دارای مدرک فوق دیپلم و 1.5 درثد نیز لیسانس به بالا هستند.
 
امینی به آمار زندانیان استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر جمعیت زندانیان استان تعداد شش هزار و 681 نفر است که از این تعداد شش هزار و 181 نفر آنرا زندانیان مرد،425 نفر را زندانیان زن  و تعداد 75 نفر را نوجوانان زیر 18 سال تشکیل می دهند.
 
کمبود فضا در زندانهای گلستان
 
مدیرکل زندانهای گلستان گفت: این آمار نسبت به فضای فیزیکی موجود و حتی نسبت به جمعیت استان خیلی بالاست و نیازمند اقدامات وسیع متولیان فرهنگی و تربیتی، اندیشمندان حوزه و دانشگاه های استان برای پیشگیری از وقوع جرم است.
 
وی درباره نوع جرایم زندانیان استان بیان داشت: با عنایت به اینکه استان گلستان در مسیر انتقال مواد مخدر واقع شده است، بیشترین حجم زندانیان استان را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند و حتی می توان علت برخی خلافهای گروهای دیگر از قبیل سرقت، علیه اشخاص و اطفال و ... اعتیاد به مواد مخدر دانست.
 
مواد مخدر بیشتر نوع جرایم زندانیان
 
امینی بیان داشت: حدود 36 درصد زندانیان استان را زندانیان موادمخدر،   25 درصد را زندانیان سرقت، 15 درصد زندانیان علیه اشخاص و اطفال، 6 درصد علیه اموال و مالکیت، 5 درصد ضدعفت و اخلاق عمومی و 13 درصد از جرائم زندانهای استان را سایر جرائم تشکیل می دهند.
 
مدیرکل زندانهای گلستان درباره تعداد زندانیان جرائم مالی استان افزود: در حال حاضر زندانیان جرائم مالی و جرائم غیر عمد  در استان تعداد 704 نفر است.
 
وجود 704 زندانی جرایم غیرعمد
 
امینی افزود: از این تعداد 307 نفر جرائم مالی، 196 نفر مهریه، 137 نفر تصادف و حوادث کارگاهی و 94 نفر زندانیان نفقه را تشکیل می دهند.
 
وی یادآورشد: عفو اخیری که از سوی مقام معظم رهبری به مناسبت عید سعید فطر به زندانها ابلاغ شد در حال اقدام بوده و در استان گلستان تاکنون تعداد 369 نفر از زندانیان آزاد شده اند و 261 نفر دیگر از زندانیان نیز تقلیل حبس گرفته اند.
کد مطلب 1406264

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