45 درصد زندانیان گلستان مجددا به زندان باز می گردند

محمود امینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره، وضعیت بازگشت مجدد زندانیان به زندان اظهار داشت: برای کاهش بازگشت ارتکاب جرم توسط افراد سابقه دار و در نتیجه کاهش آمار بازگشت مجدد زندانیان به زندان نیازمند فرهنگ سازی در سطح استان و کشور است.

وی از همه مسئولان فرهنگی استان، اصحاب رسانه از قبیل صدا و سیما، نشریات، اساتید دانشگاهی، حوزه و فرهیختگان استان درخواست کمک برای فرهنگ سازی در این زمینه کرد.



وی اظهار داشت: 84 درصد زندانیان استان از نظر سطح سواد زیر دیپلم و 13.5 درصد دارای مدرک دیپلم، یک درصد زندانیان دارای مدرک فوق دیپلم و 1.5 درثد نیز لیسانس به بالا هستند.



امینی به آمار زندانیان استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر جمعیت زندانیان استان تعداد شش هزار و 681 نفر است که از این تعداد شش هزار و 181 نفر آنرا زندانیان مرد،425 نفر را زندانیان زن و تعداد 75 نفر را نوجوانان زیر 18 سال تشکیل می دهند.

کمبود فضا در زندانهای گلستان

مدیرکل زندانهای گلستان گفت: این آمار نسبت به فضای فیزیکی موجود و حتی نسبت به جمعیت استان خیلی بالاست و نیازمند اقدامات وسیع متولیان فرهنگی و تربیتی، اندیشمندان حوزه و دانشگاه های استان برای پیشگیری از وقوع جرم است.

وی درباره نوع جرایم زندانیان استان بیان داشت: با عنایت به اینکه استان گلستان در مسیر انتقال مواد مخدر واقع شده است، بیشترین حجم زندانیان استان را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند و حتی می توان علت برخی خلافهای گروهای دیگر از قبیل سرقت، علیه اشخاص و اطفال و ... اعتیاد به مواد مخدر دانست.

مواد مخدر بیشتر نوع جرایم زندانیان

امینی بیان داشت: حدود 36 درصد زندانیان استان را زندانیان موادمخدر، 25 درصد را زندانیان سرقت، 15 درصد زندانیان علیه اشخاص و اطفال، 6 درصد علیه اموال و مالکیت، 5 درصد ضدعفت و اخلاق عمومی و 13 درصد از جرائم زندانهای استان را سایر جرائم تشکیل می دهند.



مدیرکل زندانهای گلستان درباره تعداد زندانیان جرائم مالی استان افزود: در حال حاضر زندانیان جرائم مالی و جرائم غیر عمد در استان تعداد 704 نفر است.

وجود 704 زندانی جرایم غیرعمد

امینی افزود: از این تعداد 307 نفر جرائم مالی، 196 نفر مهریه، 137 نفر تصادف و حوادث کارگاهی و 94 نفر زندانیان نفقه را تشکیل می دهند.

وی یادآورشد: عفو اخیری که از سوی مقام معظم رهبری به مناسبت عید سعید فطر به زندانها ابلاغ شد در حال اقدام بوده و در استان گلستان تاکنون تعداد 369 نفر از زندانیان آزاد شده اند و 261 نفر دیگر از زندانیان نیز تقلیل حبس گرفته اند.